Mit der «Swiss Better Gold Initiative» versucht die Schweiz seit 2013, nachhaltiges Gold zu fördern. Daran beteiligt sind das Staatssekretariat für Wirtschaft sowie Branchenvertreter. In der Tat nehme die Nachfrage bei den Bankkundinnen und -kunden nach rückverfolgbarem Gold laufend zu, sagt Christian Hofer. Er ist Vorstandsmitglied der «Swiss Better Gold Initiative» und bei der Raiffeisen-Bank für Nachhaltigkeit und Corporate Responsability verantwortlich.

So gebe es auch bei seiner Bank Bemühungen, nachverfolgbares und nachhaltig geschürtes Gold bei den Kunden beliebter zu machen, so etwa mit einem entsprechenden ETF, einen nachhaltigen Gold-Fonds. «Wir sind dabei sehr transparent und achten auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in der Lieferkette», so Hofer. Trotzdem aber ist der Anteil an nachhaltig produziertem Gold am gesamten Goldmarkt in der Schweiz, der insgesamt rund 4000 Tonnen umfasst, bislang verschwindend klein.

Immerhin, so betont Hofer, seien 2022 im Rahmen der Initiative vier Tonnen Gold aus kleinen Minen in Südafrika auf den Schweizer Markt gelangt – 80 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Eine gewisse Menge dieses Goldes werde bei Raiffeisen in die Standard-Goldprodukte integriert, womit diese nur sehr unwesentlich teurer würden. Denn: «Würden wir ein Produkt aus rein solchem Gold anbieten, wäre es so teuer, dass es nur ganz wenige Leute nachfragen würden.» Laut Hofer brauche es ein allgemeines Umdenken – bei allen Akteuren –, damit der Goldhandel nachhaltiger und fairer werde. «Das ist eine Herausforderung und kann nicht so schnell gehen», räumt der Raiffeisen-Banker ein.