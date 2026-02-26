Chips für die KI: Die Welt steckt mitten in einem technischen Umbruch – die künstliche Intelligenz verändert vieles – egal ob am Arbeitsplatz, bei der Ausbildung oder zu Hause vor dem Bildschirm. Nvidia liefert die Technik; Computerchips und Software für Datencenter. Der US-Konzern ist in diesem Bereich führend und beliefert die grössten Techfirmen der Welt. Die monopolhafte Stellung führt zu ausserordentlichen Resultaten.

Rekord bei Umsatz: Nvidia knackt erstmals die Marke von 200 Milliarden Dollar. Der Konzern konnte den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 65 Prozent auf 216 Milliarden Dollar steigern. Es gibt keine andere Firma der Welt, die bei dieser Firmengrösse nochmals so stark zulegen kann. Vor sechs Jahren lag der Jahresumsatz erst bei knapp 17 Milliarden Dollar.

Rekord auch beim Gewinn: Die neuen Zahlen bestätigen, dass Nvidia eine wahre Geldmaschine geblieben ist. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn von 120 Milliarden Dollar, auch dies sind 65 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu den Kunden gehören Firmen wie Alphabet, Microsoft, Meta und Amazon. Allein diese vier Firmen investieren im laufenden Jahr fast 700 Milliarden Dollar in den Ausbau von künstlicher Intelligenz.

Vergleich mit Alphabet: Es gibt nur wenige Firmen auf der Welt, die noch grössere Gewinne erreichen. Nur gerade Alphabet ist noch profitabler. Das Mutterhaus von Google hat neulich einen Jahresgewinn von 132 Milliarden Dollar ausgewiesen. Allerdings: Alphabet beschäftigt weltweit 190'000 Personen, bei Nvidia sind es «lediglich» 42'000 Angestellte. Apple wiederum schliesst das Geschäftsjahr per Ende September ab, insofern sind die Zahlen nicht vergleichbar. Der grösste je erreichte Jahresgewinn kommt aus Saudi Arabien, der Ölkonzern Saudi Aramco hat vor vier Jahren einen Jahresgewinn von 161 Milliarden Dollar gemacht, dieser Wert wurde bisher nie mehr erreicht.

Börse: Der reissende Absatz hat Nvidia an der Börse zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Nvidia kommt auf einen Börsenwert von fast 4700 Milliarden Dollar. Seit Jahren geht es mit dem Aktienkurs steil nach oben, in den vergangenen fünf Jahren ist der Kurs um mehr als 1300 Prozent nach oben geklettert – die Aktie ist jetzt 14-mal mehr wert als 2021.

Gibt es eine Blase? Nach der Euphorie der letzten Jahre mehren sich die kritische Stimmen. Die Investitionen in die künstliche Intelligenz seien viel zu hoch, mit Krediten finanziert, das rechne sich nicht. Noch fehlen überzeugende Geschäftsmodelle. Zum Teil sind die KI-Programme für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos und aus China gibt es zunehmend Konkurrenz. Sollte das Geschäft einbrechen, dann wäre Nvidia nur indirekt betroffen, denn das Unternehmen liefert die Technik und wird dafür bezahlt. Erst wenn die Firmen ihre Bestellungen reduzieren sollten, würde sich dies auch bei Nvidia niederschlagen.

Legende: Hightech aus dem Hause Nvidia. Geräte zur Beschleunigung des Datenspeichers für die künstliche Intelligenz. Nvidia

Im Strudel der Politik: Nvidia könnte auch wieder ins Schussfeld der Politik geraten. Die US-Regierung hat die Lieferung der leistungsfähigsten Chips nach China eingeschränkt, das Unternehmen steht unter Beobachtung. Die Investoren und Anlegerinnen verfolgen diese Entwicklung genau. Vorerst ist der Ausblick der Firma aber positiv. Nvidia rechnet mit einem weiterhin starken Wachstum, die Erwartungen der Börse wurden übertroffen. Im nachbörslichen Geschäft konnte die Aktie nach Ankündigung der Resultate in einer ersten Reaktion um gut drei Prozent zulegen.

