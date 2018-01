Die Umsatzsteigerung um 8,9 Prozent (in Lokalwährungen gerechnet) gelang dank Wachstum in allen Weltregionen, wie der Konzern schreibt.

Zudem beflügelten die Eröffnung von neun Fabriken und drei Ländergesellschaften sowie sieben Firmenübernahmen das Wachstum.

Auch beim Gewinn rechnet Sika mit einem Rekord.

Das Wachstumstempo vom Sika hat sich im letzten Jahresviertel beschleunigt. Nach neun Monaten hatte es 7,9 Prozent betragen.

Überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten bei den Einnahmen erzielte der Konzern laut Mitteilung in den USA, in Mexiko, in Argentinien und in China. Das stärkste Umsatzwachstum erwirtschaftete Sika mit 18,4 Prozent (Vorjahr 7,8 Prozent) in Nordamerika, rund 8,5 Prozent gehen jedoch auf Akquisitionen zurück.

Rekordgewinn in Aussicht

Für das Gesamtjahr 2017 kündigt der Konzern Rekordzahlen bei Betriebsergebnis und Gewinn an. Der Umsatz soll um mehr als 10 Prozent steigen.

Nichts lässt Sika zum Übernahmestreit mit der französischen Gruppe Saint-Gobain verlauten. Zuletzt hatte das Zuger Kantonsgericht die Blockade des Verkaufs durch den Sika-Verwaltungsrat gestützt. Die Unternehmenserben fochten den Entscheid aber an.