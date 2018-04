Bei Bauer Friederich wirkt Glyphosat noch. Anders im norddeutschen Schleswig-Holstein und Ostfriesland. Dort ist der Ackerfuchsschwanz bereits auch gegen das Totalherbizid resistent. Zu intensiv haben Bauern in den vergangenen Jahren das Pestizid verspritzt. Grund: Es war bequem und billig. Jetzt ist der Ackerfuchsschwanz resistent und verursacht Ertragseinbussen.

Im umliegenden Ausland kämpfen Landwirte mit resistenten Unkräutern. Auf französischen, italienischen und spanischen Äckern: Überall entwickeln sich die Superunkräuter zu einem immer grösseren Problem. In den USA hat sich resistenter Fuchsschwanz gemäss US-Medien bereits auf einer Fläche ausgedehnt, die sechs Mal so gross ist wie die Schweiz. Dort ist der Einsatz von Glyphosat besonders hoch, weil das Pestizid Jahr für Jahr in Kombination mit Gentech-Soja zum Einsatz kommt.