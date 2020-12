Etoro gilt als beliebteste Plattform für Social Trading. Im Kern setzt sich das soziale Netzwerk aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen der sozialen Komponente, die den Austausch mit anderen Tradern ermöglicht. Zum anderen aus einer Handelsplattform.

Etoro als eingetragener Broker hat seinen Sitz in Israel. Doch eingetragen ist die Firma in Zypern, weshalb sie unter anderem auch durch die Cysec, die zypriotische Börsenaufsicht, kontrolliert wird. Daneben wird Etoro ebenfalls durch die Aufsichtsbehörde in Grossbritannien und bald auch durch jene in Deutschland überwacht.