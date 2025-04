Devanthro ist ein Start-up aus München. Die Firma will mit Roboter-Avataren die Pflege verändern. Gegründet wurde das Unternehmen von Rafael Hostettler, der 2012 an der ETH in Rechnergestützten Wissenschaften abschloss und Alona Kharchenko, die 2017 an der Technischen Universität München in Robotik abschloss.

Bisher hat sich die Firma Devanthro selbst sowie mit Fördergeldern finanziert, etwa vom Deutschen Staat. Erste Prototypen von «Robody» wurden verkauft, zum Beispiel an die britische Universität Oxford. Seit anderthalb Jahren sind bei Devanthro auch Investoren und Business-Angels an Bord, darunter der deutsche Manager Peter Schwarzenbauer, der im Vorstand von BMW war.