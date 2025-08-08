Der US-amerikanische Modeschmuckhersteller Claire's hat Insolvenz angemeldet. Dies bereits zum zweiten Mal seit 2018.

Claire's betreibt über 2750 Filialen in 17 Ländern in Nordamerika und Europa.

Berichten zufolge soll ein Grossteil der Geschäfte geschlossen und für etwa 800 verbleibende Standorte ein Käufer gefunden werden.

Claire's hat am Mittwoch zum zweiten Mal nach 2018 Insolvenz angemeldet und dies mit einer nachlassenden Nachfrage, steigender Konkurrenz und Verschuldung begründet.

Legende: Claire's betreibt über 2750 Fillialen in 17 Ländern in Nordamerika und Europa. In den Claire's-Geschäften kann man sich auch die Ohren piercen lassen. Keystone / EPA / TOLGA AKMEN

Claire's leidet auch unter Präsident Donald Trumps Zollplänen. Das Unternehmen importiert einen grossen Teil seiner Waren aus China, was die Lieferkosten seit April um 30 Millionen US-Dollar verteuert habe, so das Unternehmen.

Die Kette, an der die Finanzinvestoren Elliott Management und Monarch Alternative Capital beteiligt sind, hatte Pläne für einen Börsengang im Juni 2023 zurückgezogen.

Beliebter Laden in der Schweiz

Auch in der Schweiz ist der Modeschmuck und Accessoirehändler Claire's beliebt – vor allem bei Mädchen und jungen Frauen. Genau wie in den USA haben viele ihre Ohrlöcher einst in einem Claire's-Geschäft stechen lassen.