Der japanische Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Sog einer starken Wall Street weiter erholt. Der Nikkei 225 stieg um mehr als 4 Prozent auf 20’163,17 Zähler. Am Dienstag hatte der Tokioter Aktienmarkt noch unter einer schlechten Stimmung an den US-Börsen gelitten und war um 5 Prozent abgesackt, bevor er sich zur Wochenmitte ein wenig erholte.