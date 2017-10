Der Onlineshop Galaxus erprobt seine Chancen im Ausland.

Deutschland dient als Testmarkt.

Firmensitz von «galaxus.de» wird Hamburg.

Die gemeinsame Sprache, die zehnmal so grosse Bevölkerung und die höhere Affinität zum Einkauf im Internet seien die Hauptgründe, die ihn für eine Expansion nach Deutschland zuversichtlich stimmten, schreibt Digitec Galaxus. Der «grösste Onlinehändler der Schweiz» will sich ein Stück von diesem grossen Markt abschneiden.

Laut Florian Teuteberg, Chef und Mitbegründer von Digitec Galaxus, haben Onlinehändler in der Schweiz im Non-Food-Bereich einen Marktanteil von rund 15 Prozent des gesamten Detailhandels, während es in Deutschland über 20 Prozent seien.

Auch Schweizer sollen profitieren

Man werde sich mit Galaxus in Deutschland preislich ähnlich positionieren wie in der Schweiz – sprich gleichauf mit den günstigsten Mitbewerbern. Die Expansion bringe auch Schweizer Kunden etwas. Denn günstigere Einkaufskonditionen wegen der grösseren Marktmacht sollen an sie weitergegeben werden.