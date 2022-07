An der Spitze des Pharmakonzerns Roche kommt es zu grossen Änderungen.

Der bisherige CEO Severin Schwan soll an der kommenden Generalversammlung zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden.

Neuer CEO wird dann Thomas Schinecker, bisheriger Leiter der Diagnostiksparte.

Verwaltungsratspräsident Christoph Franz steht an der Generalversammlung im März 2023 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. «Ich habe mich entschieden, nach zwölfjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat, davon neun Jahre als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl zum Verwaltungsratspräsidenten zur Verfügung zu stehen», wird Franz zitiert. Nach dem 125. Geburtstag des Unternehmens und dem Erreichen wichtiger Meilensteine sei dies der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Unternehmensspitze.

Neuer operativer Chef soll per 15. März 2023 dann der bisherige Leiter der Division Diagnostika, Thomas Schinecker, werden. Dies schreibt Roche in einer Mitteilung am Donnerstag.

Legende: Der abtretende Verwaltungsratspräsident Christoph Franz (links) mit dem bisherigem CEO Severin Schwan (rechts). Keystone

André Hoffmann, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sprecher des Familienpools Oeri und Hoffmann, dankt dem zurücktretenden Präsidenten mit warmen Worten: «Christoph Franz hat unser Unternehmen mit seiner strategischen Weitsicht souverän und erfolgreich durch anspruchsvolle Zeiten gesteuert. Er hat einen grossen persönlichen Anteil am anhaltenden Erfolg von Roche.»

Gewinn um über 5 Prozent gesteigert

Zugleich hat der Schweizer Pharmakonzern die Halbjahreszahlen bekannt gegeben: In der ersten Hälfte des laufenden Jahres hat Roche seinen Umsatz um 5.2 Prozent auf 32.3 Milliarden Franken gesteigert. Der Gewinn stieg um zwölf Prozent auf etwas über neun Milliarden Franken. Die Diagnostiksparte wuchs dabei dank der ungebrochen starken Nachfrage nach den Coronatests des Konzerns um elf Prozent, das Pharma-Geschäft zog um drei Prozent an.