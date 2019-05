Shopping am Bahnhof im Trend

In Schweizer Einkaufszentren wird immer weniger geshoppt.

Der Umsatz der 191 Zentren sank letztes Jahr um 0.9 Prozent.

Vom Rückgang betroffen sind vor allem kleine Einkaufszentren.

Ein Wachstum verzeichnen dagegen die Geschäfte an Bahnhöfen.

Für Kleider oder Lebensmittel in ein Einkaufszentrum fahren? Das machen offenbar immer weniger Konsumentinnen und Konsumenten hierzulande.

Viele der Zentren seien in die Jahre gekommen, heisst es als Begründung in einer Marktforschungsstudie des Instituts GfK. Zurückgegangen sind auch die Verkaufsflächen. Damit diese nicht einfach leer bleiben, ziehen vermehrt Dienstleistungsanbieter und Gastronomiebetriebe in die Shoppingcenter.

Legende: Läden an grossen Verkehrsknotenpunkten habens gut: «Die Top 5 Bahnhöfe der Schweiz und der Flughafen Zürich spielen weiterhin in einer eigenen Liga», heisst es dazu in der GfK-Studie. Keystone

Eine spezielle Form von Einkaufszentren und eine Liga für sich sind inzwischen die Bahnhöfe. Dort ist Einkaufen beliebt, die Umsätze steigen. Der umsatzstärkste Bahnhof ist Bern, vor Zürich und Luzern.

Diesen Spitzenplatz könnte Bern jedoch bald verlieren: Am Flughafen Zürich eröffnet 2020 ein neues Einkaufszentrum. Die Läden dort erhoffen sich von den steigenden Passagierzahlen starke Verkaufszahlen.