Die Schweizer Börse SIX darf künftig mit Blockchain-Technologie digitalisierte Wertpapiere aufbewahren und handeln.

Finma gibt grünes Licht für SIX Digitalbörse

Die Planungsarbeiten für die Digitalbörse haben bereits 2018 begonnen. Nun hat die SIX von der Finanzmarktaufsicht grünes Licht für ihr Vorhaben bekommen: Sie darf künftig digitalisierte – oder genauer «tokenisierte» – Wertpapiere wie beispielsweise Anleihen aufbewahren und handeln.

Dank der Blockchain-Technologie sollen Börsengeschäfte künftig deutlich einfacher, schneller und günstiger abgewickelt werden können als mit dem bisherigen System.

«SIX digital Exchange»

Heissen soll die neue Börse «SIX digital Exchange». Wann genau sie mit dem digitalisierten Handel loslegen kann, ist noch offen.

Als Nächstes will die SIX Banken und andere Finanzmarkt-Akteure von dieser neuen Handelsform überzeugen: Interessierte werden dann technisch an die neue Infrastruktur angebunden.

Das Angebot ist übrigens vorerst nur etwas für Profis, für Grossanleger wie Versicherungen oder Pensionskassen. Private hingegen müssen sich noch eine Weile mit dem klassischen Börsenhandel begnügen.