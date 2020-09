«ECO»: Die Marke Swatch, die ihr Vater eingeführt hat und deren Markenchef Sie mal waren, läuft nicht mehr so richtig. Schmerzt sie das?

Nick Hayek: Sie läuft sogar sehr präzise. Ich habe eine am Handgelenk.

Diese läuft gut, okay. Aber, wenn es um den Umsatz geht?

Vom Umsatz her hat die Swatch die grössten Probleme, weil sie die grösste Konkurrenz hat. Der Durchschnittspreis der Swatch ist 100 Franken. Es gibt viel Konkurrenz aus Asien.

Und dazu kommt etwas Problematisches bei der Swatch: Die Distributionskanäle sind verloren gegangen. In Deutschland sind die meisten Departmentstores Pleite gegangen. Kleine Händler haben zugemacht. Das könnte aber auch eine Chance sein.

Glauben Sie, dass Sie an den Erfolg, den man mal vor 20 Jahren hatte, anschliessen können? Oder ist das eine Marke, deren Zenit jetzt überschritten ist?

Nein. Es gibt so viele Innovationsmöglichkeiten. Und die Swatch ist sehr beliebt. In der Schweiz hat man vielleicht die Nase voll von der Swatch, vor allem die Journalisten, weil sie sagen: Swatch hatten wir jetzt 30 Jahre lang. Aber es gibt sehr viele Länder, China inklusive, in denen Swatch etwas Neues ist.

Ein Zuschauer hat mir geschrieben: «Fragen Sie Nick Hayek, wann eine ernstzunehmende Smartwatch auf den Markt kommt.» Nun kommt also die Tissot-Smartwatch. Ist das Ihre Antwort auf den wachsenden Markt der Smartwatches?

Wir haben immer gesagt, das ist eine Chance. Die Smart-Uhren machen unseren Markt grösser. Denn am schlimmsten ist es, wenn die Leute keine Uhr tragen oder kein Gerät am Arm. Und die Smart-Uhren haben die Leute dazu gebracht, ihre Gewohnheit wieder zu ändern, vor allem in Amerika.

Aber war das nicht etwas spät? Sie haben jetzt sechs Jahre gebraucht, um eine Smartwatch zu bringen. Apple verkauft schon mehr Smartwatches als der gesamte Schweizer Uhrenmarkt zusammen.

Ich bin erschüttert. Wir reden doch über eine Industrie. Wenn Sie ein mechanisches Werk herstellen, wie wir das machen bei einer Blancpain, Breguet oder Omega, dann dauert das vier Jahre.

Wenn Sie den Anspruch haben wie die Swatch Group – und wir haben das in der Covid-Krise gesehen –, dass wir nicht abhängig sein wollen von grossen ausländischen Firmen für strategische Produkte, dann müssen wir auch unser Operating System bei einer Smartwatch selbst machen.

Wir haben die Kompetenz, eine Smartwatch herzustellen, die eine unschlagbare Autonomie hat. Die Tissot-Uhr müssen Sie nie aufladen, vielleicht im schlimmsten Fall mit dem Solar-Ziffernblatt nach sechs Monaten.

Sie glauben also…

…ich glaube nicht. Ich sage Ihnen, was wir brauchen: Wir brauchen wieder Geduld. Wenn Sie ein Industrie-Unternehmen sind und die Schweiz ein industrieller Werkplatz sein will, dann müssen wir nicht von einer Herde von Journalisten gejagt werden und alle sechs Monate gesagt bekommen, dass es fertig sein muss. Wir müssen wieder Risiken eingehen.