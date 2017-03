So funktioniert Geldpolitik

Die expansive Geldpolitik der Nationalbank hat das Ziel, die Preisentwicklung zu stabilisieren und die Wirtschaftsaktivität zu unterstützen. Mit dem Negativzins und der Bereitschaft, am Devisenmarkt einzugreifen, will die SNB Anlagen in Franken weniger attraktiv machen. So soll der Franken – vor allem gegenüber dem Euro – wieder schwächer werden.