Das Gelände an der Autobahn A12 in Bulle, Kanton Freiburg, ist so gross wie 15 Fussballfelder. Hier will Rolex ab 2029 ihre Luxusuhren produzieren.

Das Stadtparlament von Bulle, der Generalrat, hat dem Landverkauf an die Rolex-Gruppe am Montagabend deutlich zugestimmt. Kostenpunkt: 31.4 Millionen Franken. Für die ganze Produktionsstätte will Rolex eine Milliarde Franken investieren.

Legende: An der Autobahn A12 in Bulle sollen ab 2029 Rolex-Uhren produziert werden. Insgesamt entstehen hier 2000 Arbeitsplätze. SRF

Im Parlament gab es gegen den Landverkauf lediglich Widerstand von den Grünen. Sie fanden es nicht opportun, einer Luxusgüterfirma wie Rolex das Terrain zu verkaufen. Diese produziere nicht lebensnotwendige und nachhaltige Güter. Zudem begebe sich die Stadt in eine gefährliche Abhängigkeit. Alle anderen Parteien stimmten aber vorbehaltlos dafür.

Bisher keine öffentliche Stellungnahme von Rolex

Die grosse Investition von Rolex sei für die ganze Region eine gute Nachricht, sagt Jacques Morand, Gemeindepräsident von Bulle. «Zum einen wegen der guten Qualität der neuen Arbeitsplätze. Zum anderen erhalten wir mit der Uhrenindustrie eine Branche, die wir bisher bei uns noch nicht hatten.»

Die Genfer Rolex-Gruppe hat sich bisher nicht öffentlich zu ihrem Bau-Projekt geäussert. Mehr Details zum Werk sind deshalb noch nicht bekannt.

Rolex verfügt bislang über Standorte in Genf und Biel. Laut Beobachtern soll die Wahl deshalb auf Bulle gefallen sein, weil der Greyerzer Ort geografisch zentral gelegen ist.

Legende: Das Rolex-Werk in Biel ist nicht betroffen. Der Neubau im Kanton Freiburg soll als zusätzlicher Produktionsstandort genutzt werden. KEYSTONE/Anthony Anex

Die Ansiedlung der Rolex-Manufaktur steht im Rahmen einer wirtschaftlichen Entwicklung der Region und der Stadt Bulle, deren Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen ist.

9000 Rolex-Angestellte in der Schweiz

Die Uhrenmarke Rolex gehört der Stiftung Hans Wilsdorf. Die nicht börsenkotierte Firma publiziert keine Zahlen. Gemäss Branchenkennern werden pro Jahr eine Million Rolex-Uhren produziert, während die Nachfrage doppelt so hoch ist.

Laut der Bank Morgan Stanley erreichte die Rolex-Gruppe 2021 einen Umsatz von 8 Milliarden Franken, was einem Wachstum von 30 Prozent entspricht. Von den weltweit 14'000 Beschäftigten arbeiten 9000 in der Schweiz.