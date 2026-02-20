Zuletzt gab es Berichte, EZB-Chefin Christine Lagarde werde die Zentralbank möglicherweise vor Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 verlassen – aus politischen Gründen. Nun wurde sie mit der Frage konfrontiert und trat dabei Spekulationen teilweise entgegen.

In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» erklärte Lagarde: «Wenn ich auf all die Jahre zurückblicke, denke ich, dass wir viel erreicht haben, dass ich viel erreicht habe.» Nun müsse sichergestellt werden, dass dies wirklich solide und zuverlässig sei. Und weiter: «Daher gehe ich davon aus, dass dies bis zum Ende meiner Amtszeit dauern wird.»

Die Wahlen in Frankreich im April 2027

Allerdings wollte Lagarde einen Bericht der «Financial Times» über Rücktrittspläne nicht direkt kommentieren, wie es weiter hiess. Der Bericht hatte Spekulationen über einen Rücktritt neue Nahrung gegeben. Demnach wolle Lagarde noch vor der französischen Präsidentschaftswahl die EZB verlassen. Die Wahl soll im April 2027 stattfinden. Hintergrund sind offenbar Sorgen, dass Rechtspopulisten die Wahlen in Frankreich gewinnen könnten, was die Neubesetzung der EZB-Spitze erschweren würde.

Legende: EZB-Chefin Christine Lagarde am 15. Februar 2026 an der Münchner Sicherheitskonferenz Keystone/DPA/Marijan Murat

Lagarde hatte ihr Amt am 1. November 2019 als Nachfolgerin des Italieners Mario Draghi angetreten. Berufen wird der Präsident oder die Präsidentin der EZB für acht Jahre. Lagarde ist also regulär noch bis Ende Oktober 2027 im Amt.

Mit Blick auf die Spekulationen über ein vorzeitiges Amtsende hatte eine Sprecherin der Notenbank zur Wochenmitte auf Anfrage mitgeteilt: «Präsidentin Lagarde konzentriert sich voll und ganz auf ihre Aufgabe und hat noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen.» Die Formulierung weicht allerdings von früheren Aussagen der EZB ab. Noch im vergangenen Jahr hatte es geheissen, Lagarde sei «entschlossen, ihre Amtszeit zu Ende zu führen».