British American Tobacco will Produktion im Jura aufgeben

British American Tobacco Switzerland (BAT) beabsichtigt, die gesamte Produktion des jurassischen Standorts Boncourt in andere Fabriken in Europa zu verlagern.

Die jurassische Regierung wurde über die Eröffnung eines vierwöchigen Konsultationsverfahrens informiert.

Die Ankündigung habe bei der jurassischen Regierung angesichts der historischen Bedeutung des Unternehmens für den Kanton Überraschung und Enttäuschung ausgelöst.

Die Regierung bedauere diese Nachricht, die einen schweren Schlag für den Kanton darstelle. In einem Communiqué teilte sie mit, dass die Exekutive dafür sorgen werde, dass die jurassischen Interessen und diejenigen der Angestellten in der nun beginnenden Konsultationsphase verteidigt werden.

Legende: Die Fabrik von British American Tobacco Switzerland in Boncourt (JU). Archiv/KEYSTONE/Stefan Meyer

Laut der Website des Konzerns beschäftigt BAT in der Schweiz mehr als 360 Personen, zwischen Boncourt, wo sich der Hauptsitz befindet, und dem Produktionsstandort und den Vertriebsbüros in Lausanne. Laut dem Westschweizer Radio RTS zählt das Werk derzeit rund 220 Beschäftigte. Davon sind etwa die Hälfte Grenzgänger.

Die Fabrik wurde 1814 von der Familie Burrus gegründet und ging 1996 in den Besitz von Rothmans International über. Letztere fusionierte 1999 mit dem multinationalen Unternehmen BAT, das die Fabrik zu seinem Hauptsitz in der Schweiz machte. Seit 1887 stellt sie die berühmten Schweizer Zigaretten «Parisienne» her, die zweitmeistverkaufte Marke des Landes.

Im Januar 2014 hatte die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von BAT bereits ihre Pilotfabrik in Boncourt geschlossen und dabei rund 15 Arbeitsplätze abgebaut.