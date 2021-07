Bei Ransomware-Attacken installieren Angreifer bei Firmen schädliche Software, mit der Daten und Systeme so verschlüsselt werden, dass der Angegriffene nicht mehr arbeiten kann. Die Verbrecher fordern für die Entschlüsselung dann Lösegeld in Form von Kryptowährungen – und zwar immer mehr. Das treibt die Kosten für eine Versicherung in die Höhe. Von einem Franken Cyber-Prämie brauchen Versicherungen schon 73 Rappen für Schäden. 2019 waren es erst 47 Rappen gewesen.



Zudem schiesst auch die Anzahl der Attacken in die Höhe: In den USA verdreifachte sie sich im letzten Jahr. In der Schweiz gab es laut dem nationalen Zentrum für Cybersicherheit in diesem Jahr bis jetzt so viele Hackerangriffe wie im ganzen 2020, nämlich über 10’000 schon. Statistiken zu Lösegeld gibt es nicht. Oft wird es unter der Hand bezahlt.