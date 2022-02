Die Energiestrategie gibt den Weg der Schweiz in Sachen Energiepolitik vor: erneuerbare Energien fördern, kein Neubau von Atomkraftwerken. Doch bei der Energiewende harzt es. Bereits 2025 könnten wir zu wenig Strom haben – vor allem im Winter, warnte kürzlich die Elektrizitätskommission Elcom. Es muss also etwas geschehen, damit die Schweiz in Zukunft eine sichere Stromversorgung hat. Die Ideen in der Politik dazu gehen weit auseinander.

Auch die FDP denkt über neue AKW nach. Es dürfe keine gesetzlichen Technologieverbote geben und es seien die Voraussetzungen zu schaffen, um namentlich Kraftwerke der neuen Generation zuzulassen, heisst es in einer Resolution, über welche die Delegierten Mitte Februar abstimmen sollen.

Doch das Papier ist parteiintern sehr umstritten. Die ehemalige Waadtländer Energiedirektorin und jetzige FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro hat den Antrag gestellt, den entsprechenden Satz wieder zu streichen. Sie sagt: «Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Und in diesem Kontext das Ende des AKW-Bauverbots zu fordern, ist kontraproduktiv.»

Für alle anderen Parteien links von SVP und FDP ist schon nur die Diskussion über neue AKW Zeitverschwendung. Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt sagt: «Neue AKW in der Schweiz sind unrealistisch. Das wissen alle. Es gibt keine Investoren für die Technologie, keinen Standort und kaum eine Aussicht auf ein erfolgreiches politisches Verfahren.»