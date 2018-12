Inhalt

Studie zur Gleichstellung - Die Schweiz verschwendet ihre weiblichen Talente

Die Gleichstellung von Mann und Frau stagniert weltweit: Das zeigt die Gleichstellungsstudie 2018 des Weltwirtschaftsforums WEF. In der Wirtschaft hat sich die Chancengleichheit in den letzten drei Jahren sogar verschlechtert – auch in der Schweiz.