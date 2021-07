Genauso wie im Sport wird auch an der Börse auf- und abgestiegen. Nur sind an der Börse andere Dinge dafür verantwortlich. Nämlich der durchschnittliche Wert einer Aktie und wie oft das Papier an der Börse gekauft und verkauft wird, also gehandelt wird.

Stichtag für diese Betrachtung ist der 30. Juni – die Indexanpassung passiert dann am 20. September.

Homeoffice vor Luxus

Dass gerade Logitech Swatch ersetzt, ist einfach zu erklären: Luxushersteller wie Swatch haben in der Pandemie stark gelitten, weil Reisen kein Thema mehr war und Touristinnen und Touristen keine Uhren mehr kauften.

Computerfirmen wie Logitech hingegen haben stark vom Homeoffice-Boom profitiert. Die Aktie ist heute dreimal mehr wert als vor der Pandemie, nämlich 20 Milliarden Franken. Die Swatch-Aktie dagegen verlor bis zum Frühling 2020 die Hälfte.

Der Durchschnitt zählt

Mittlerweile hat sich zwar auch die Swatch-Aktie wieder etwas erholt, aber für die Zugehörigkeit des SMI ist eben der durchschnittliche Wert der Aktie übers Jahr entscheidend. Frühestens im September 2022 könnte Swatch wieder in den SMI aufsteigen – und dann eine andere Aktie verdrängen.

Im Swiss Market Index sind die 20 grössten börsenkotierten Firmen vertreten, darunter auch Nestlé, Roche oder Novartis.