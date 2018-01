Die Störung ist behoben. Seit gestern waren zwei Telefonie- und Internetlösungen von Swisscom schweizweit gestört.

Die Beeinträchtigung betraf mehrere Tausend Kunden in der ganzen Schweiz.

Erst vergangene Woche kämpfte Swisscom gegen Probleme im Bereich Businesskunden.

Am frühen Nachmittag gibt Swisscom Entwarnung: «Die Systeme laufen weiter stabil, die Kunden können telefonieren», so eine Sprecherin gegenüber SRF News.

«Gröbere» Störung

Geschäftskunden der Swisscom hatten seit Montagmorgen, etwa 10.30 Uhr, mit einer Störung zu kämpfen. Beeinträchtigt waren die beiden Dienste «Smart Business Connect» und «Managed Business Communication»: Sowohl ankommende als auch abgehende Gespräche konnten weder aufgebaut noch unterbrochen werden, wenn sie einmal aktiv waren. Swisscom hatte die Störung schweizweit registriert.

Laut Sepp Huber, Head Media Relations Swisscom, war die Störung eine «gröbere» ihrer Art. Sie sei sehr ärgerlich für das Unternehmen, weil sie an die Beeinträchtigung von letzter Woche erinnere. Als Grund für die Beeinträchtigung führt er die Zusammenarbeit mit einem Zulieferer an: «Wir vermuten einen Fehler in der Software eines Lieferanten.»

Störungsgrund noch unklar

Offizielle Entwarnung gibt es noch nicht. Auf ihrer Störungsseite meldet die Swisscom, dass sie keine Entwarnung geben könne, solange man den präzisen Grund für die Störungen nicht kenne.

Wie lange «Smart Business Connect» und «Managed Business Communication» noch beeinträchtigt sind, kann Swisscom nicht angeben. Man würde mit Spezialisten und Lieferanten mit Hochdruck daran arbeiten, an der Fehleranalyse arbeiten.