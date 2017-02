In einem schwierigen Marktumfeld hat sich der Branchenleader Swisscom gut geschlagen. Denn im Mobilfunk sinken die Preise weiter. Gleichzeitig kann die Swisscom wegen des kleinen Schweizer Marktes nicht mehr wachsen.

Vor allem im günstigen Prepaid-Bereich drückt die Konkurrenz. Zwar hat die Swisscom im Geschäft mit den Grosskunden weiter zugelegt. Und Erfolg hat sie nach wie vor mit dem Fernsehangebot. Ob letzteres so bleiben wird, nachdem die Konkurrentin UPC die Eishockey-Rechte und deren Mutterfirma Liberty Global jene der Formel 1 kaufen konnten, wird sich aber erst zeigen.

So richtig gefährlich kann der Swisscom im Inland aber auch weiterhin niemand werden. Zu stark ist der Platzhirsch. Ausruhen können die Verantwortlichen dennoch nicht. Denn es fehlt eine Antwort auf die Frage, mit welchen Geschäftsbereichen der anhaltende Umsatzschwund langfristig aufgefangen werden kann. Denn gerade in zukunftsträchtigen Bereichen wie Plattform-Inhalten und Datendiensten drängen immer mehr internationale Mitspieler wie Netflix, Amazon oder Apple auf den Schweizer Markt.