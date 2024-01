Druckerei in Zofingen geht zu: 140 Mitarbeitende betroffen

Die Druckerei Swissprinters in Zofingen will den Betrieb Ende September einstellen.

Aktuell arbeiten für das Unternehmen 144 festangestellte Mitarbeitende.

Die sinkende Nachfrage nach gedruckten Produkten sei für den Entscheid verantwortlich, heisst es in einer Mitteilung.

Swissprinters ist eine Tochtergesellschaft der Medienunternehmen Ringier und NZZ. Die Firma druckt unter anderem Kataloge, Zeitschriften und Broschüren. Nun habe man wichtige Aufträge verloren, ausserdem seien die Papier- und Energiepreise anhaltend hoch, schreibt Swissprinters in einer Mitteilung.

Von einer Betriebseinstellung wären alle Mitarbeitenden betroffen. Es gibt noch ein Konsultationsverfahren. Erst nach dem Abschluss des Verfahrens werde die definitive Zahl der zu entlassenden Angestellten feststehen. Ein Teil des Stellenabbaus könnte im Rahmen des bestehenden Sozialplans und über Frühpensionierungen aufgefangen werden.

Druckaufträge dürften ins Ausland gehen

Für die Publikationen von Ringier und NZZ, die bisher in Zofingen gedruckt wurden, werde eine Ausschreibung durchgeführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Allerdings könnten die Aufträge ins Ausland vergeben werden, weil es in der Schweiz nach der Schliessung nicht mehr genügend Druckkapazitäten gebe.

Legende: Swissprinters hatte bis 2012 auch noch einen Betrieb in St. Gallen, wo dieses Foto entstand. Keystone/Ennio Leanza

Das Unternehmen ging aus der Fusion von insgesamt vier traditionsreichen Druckereien hervor: Ringier Print Zofingen AG (Gründungsjahr 1833), NZZ Fretz AG (Zürich, 1860), Zollikofer AG (St. Gallen, 1789) und Imprimeries Réunies Lausanne SA (1906).

Swissprinters hatte vor über 10 Jahren schon die Betriebe in Lausanne, St. Gallen und Zürich geschlossen und Aufträge nach Zofingen verlegt. Nun ist aber auch die Druckerei in Zofingen bald Geschichte.