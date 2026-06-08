Fast alle hochentwickelten Halbleiter werden von TSMC produziert. Die Firma ist für Taiwan auch ein Schutz vor China.

Stockender Kolonnenverkehr: In der Stadt Hsinchu stauen sich jeden Morgen die Autos von tausenden Ingenieuren und Ingenieurinnen auf dem Weg zur Arbeit. Sie fahren in die Hallen eines Konzerns, dessen Fabriken heute das Fundament der modernen Weltwirtschaft bildet: TSMC.

Legende: TSMC ist ein wichtiger Arbeitgeber und trägt fast 10 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt von Taiwan bei. SRF / Nicolas Axelrod

Die «Taiwan Semiconductor Manufacturing Company» designt selber keine Computerchips. Sie hat sich darauf spezialisiert, die neuesten Halbleiter für die grossen Tech-Firmen wie Nvidia, Apple und Google zu produzieren. TSMC hat ihre Produktionsstrassen so optimiert, dass sie der Konkurrenz teilweise um Jahre voraus ist.

«TSMC hat im Grunde ein Monopol»

«Wenn wir von High-End-Chips reden, da produziert TSMC wahrscheinlich so 60 oder 70 Prozent», sagt Ökonom Wu Tsung-Min. «Alle, die High-End-Chips brauchen, die kommen zu TSMC.» Bei den Spitzen-Chips hat TSMC weltweit sogar 90 Prozent Marktanteil.

Legende: Der Ökonom Wu Tsung-Min hat die Dominanz von TSMC und die Bedeutung für Taiwan in einm Buch eingeordnet. SRF / Nicolas Axelrod

Der Ökonom hat gerade ein Buch über die Wirtschaftsgeschichte von Taiwan veröffentlicht. Die Dominanz von TSMC in der Halbleiter-Branche heute sei einzigartig. «Heute hat TSMC im Grunde ein Monopol», sagt Wu. Einige Zahlen: TSMC macht heute 40 Prozent des Werts des wichtigsten Indizes des Aktienmarktes von Taiwan aus. Die Firma trägt fast 10 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die ganze Halbleiterindustrie macht fast 20 Prozent aus.

Begehrter Arbeitgeber

Im Wissenschaftspark von Hsinchu stehen auch gleich neben den Halbleiterfirmen die Universitäten, die Talente ausbilden und an der neuesten Technologie forschen. Auf dem Gelände der Yang-Ming-Chiao-Tung-Nationaluniversität ist TSMC omnipräsent. «Man sagt, dass TSMC ein fantastisches Unternehmen ist», sagt Tu Jiaming, der Maschinenbau studiert. «Ich hoffe, dass ich nach meinem Abschluss dort arbeiten und selbst sehen kann, was dahintersteckt.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Gut 80'000 Personen arbeiten für TSMC. Die Firma ist ein sehr beliebter Arbeitgeber. Bildquelle: SRF / Nicolas Axelrod. 1 / 2 Legende: Gut 80'000 Personen arbeiten für TSMC. Die Firma ist ein sehr beliebter Arbeitgeber. SRF / Nicolas Axelrod

Bild 2 von 2. Fast in jedem Handy stecken die Chips von TSMC. Bildquelle: REUTERS / Ann Wang. 2 / 2 Legende: Fast in jedem Handy stecken die Chips von TSMC. REUTERS / Ann Wang Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nicht nur Einheimische zieht es hierher. Yannick Wyss studiert an der ETH Zürich Informatik und macht gerade ein Austauschsemester. «Es ist mega spannend, weil TSMC hier das Hauptquartier hat und so viel Talent hier zu finden ist», sagt er.

Der Aufstieg der Firma war eng mit dem Erfolg von Apple und dem iPhone verbunden. Heute produziert TSMC auch für Nvidia alle modernen KI-Chips. Mit dem KI-Boom in den letzten Jahren ist die Dominanz von TSMC noch gestiegen.

TSMC als Schutz vor China

Die Existenz von TSMC hat für Taiwan auch eine geopolitische Komponente: Für die grossen Technologiefirmen aus den USA und aus dem Westen insgesamt ist es essentiell, dass die Produktion ihrer Chips in Taiwan reibungslos abläuft. «Politisch gesehen ist das natürlich ein Schutz für Taiwan vor China», sagt Wu Tsung-Min, der ehemalige Wirtschaftsprofessor. Denn die Verbündeten der demokratisch regierten Insel hätten ein Interesse daran, die Halbleiterproduktion in Taiwan zu schützen.

Der Computer oder das Telefon, auf welchem Sie gerade diesen Artikel lesen: Da sind mit fast hundertprozentiger Sicherheit Computerchips von TSMC drin. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Das Unternehmen entwickelt gerade in Taiwan die Technologie für die nächste Generation von Computerchips. Die Konkurrenz hinkt hinterher.