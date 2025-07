In der Schweiz würde man Gao Li Cai eine «Prepperin» nennen – jemand, der sich auf den Katastrophenfall vorbereitet. In Taiwan gibt es keine direkte Übersetzung des Begriffs. Dabei scheint der Ernstfall dort realistischer als bei uns: Neben Erdbeben und Taifunen droht insbesondere ein Krieg mit Festlandchina.

Ausgebuchte Erste-Hilfe-Kurse

Auf all diese Szenarien will die 30-jährige Büroangestellte Gao Li Cai vorbereitet sein. Bei einer Abendveranstaltung in der Hauptstadt Taipeh stellt sie Leuten aus dem Quartier ihren Notfallrucksack vor. Auf einem Tisch breitet sie den Inhalt aus: Taschenlampe, Messer, Karten, Erste-Hilfe-Set, lang haltbare Verpflegung – und mehr.

Legende: Zur Basisausrüstung gehört unter anderem: ein Dry Bag, ein Wasserbehälter, ein Kompressionsbeutel für Ersatzkleider, ein aufblasbares Kissen, ein Erste-Hilfe-Set, ein Sackmesser, ein Kompass, eine Wärmefolie. SRF / Samuel Emch

Wegen der zunehmenden Spannungen mit China hat sie einen Zivilschutzkurs bei einer privaten Organisation besucht. Das habe sie motiviert, den Notfallrucksack zusammenzustellen.

Legende: Gao Li Cai hat nach einem privaten Zivilschutzkurs ihren eigenen Notfall-Kit mit Wasser und Trockenfutter zusammengestellt. Für drei Tage sollte der Rucksack reichen. SRF / Samuel Emch

Private Zivilschutz- und Erste-Hilfe-Kurse verzeichnen in Taiwan seit einigen Jahren wachsenden Zulauf. An einem Nachmittag übt man das Abbinden stark blutender Wunden oder das Bergen von Verletzten. Mancherorts gibt es sogar eine Lektion in militärischen Strategien.

Säbelrasseln verunsichert …

Insbesondere die Kriege in der Ukraine und in Gaza haben dazu geführt, dass solche Kurse häufig ausgebucht sind in Taiwan. Hinzu kommt, dass die Taiwanerinnen und Taiwaner im Januar 2024 einen noch Peking-kritischeren Präsidenten gewählt haben als es die Vorgängerin bereits war.

Seither hat sich das Verhältnis zwischen Taipeh und Peking weiter verschärft. Chinas Militär simulierte mehrfach eine Invasion Taiwans. Das taiwanesische Militär trainiert in diesen Tagen die Verteidigung.

Trotz des Säbelrasselns gibt es derzeit keinen Hinweis für eine unmittelbar bevorstehende Eskalation. Doch die Militärübungen verunsichern viele Menschen.

... aber ist auch gut fürs Geschäft

Das zeigt sich etwa beim Jungunternehmen «Sanshi Gaohao» im Städtchen Yilin. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen hier Notfall-Kits in Serienproduktion zusammen.

Legende: Notfall-Kits anstatt Katzenklos: Jungunternehmerinnen und -unternehmer von «Sanshi Gaohao» haben ihr Geschäftsmodell radikal umgestellt. SRF / Samuel Emch

Wundkompressen, Taschenlampen, Wasserreinigungstabletten werden in Kartons verpackt und für den Versand vorbereitet. Geschäftsleiterin Bonnie sagt: «Der israelisch-palästinensische Konflikt war ein Treiber, genauso wie es Militärübungen in und um Taiwan sind. Wenn die Militärmanöver häufiger werden, steigen unsere Aufträge.»

Legende: Angestellte von «Sanshi Gaohao» machen die Notfall-Kits für den Versand parat. SRF / Samuel Emch

Legende: Die Bestellungen häufen sich, deshalb wächst das Lager an Erste-Hilfe-Sets und Trockenfutter bei «Sanshi Gaohao». SRF / Samuel Emch

Planen für den Ernstfall

Alles, was zum Notfall-Kit gehört, kommt in wasserdichte Dry Bags, die man in der Schweiz etwa vom Schwimmen in der Aare, im Rhein oder in der Limmat kennt. Hier werden die Beutel als potenziell lebensrettendes Utensil verschickt.

Taiwanerinnen und Taiwaner planen vorausschauend und bereiten sich auf Szenarien vor, deren Eintritt eine geringe Wahrscheinlichkeit haben.

Zwar sind diese Kits nicht explizit für den Kriegsfall gedacht, sondern sollen auch bei Naturkatastrophen wie schweren Erdbeben helfen. Doch laut Bonnie beschäftigen sich viele ihrer Kundinnen und Kunden intensiv mit der Sicherheitslage an der Taiwanstrasse. «Sie planen vorausschauend und bereiten sich auch auf Szenarien vor, die nur eine geringe Eintritts­wahrscheinlichkeit haben.»

Auswandern oder nicht?

Solche Vorbereitung seien sinnvoll, schreibt Yu-cheng Hsieh in seinem Ratgeber. In einem Buchladen im Zentrum von Taipeh steht er vor einem Regal voller Bücher mit Modellen, Analysen und Szenarien zu möglichen Eskalationen in der Region.

Legende: In den letzten Jahren wurden zahlreiche Bücher zu den Spannungen an der Taiwanstrasse geschrieben. SRF / Samuel Emch

«Die Bedrohung durch einen Krieg ist ständig um uns herum», sagt Yu-cheng Hsieh. Für viele Bürgerinnen und Bürger stellen sich deshalb ganz praktische Fragen: «Sollen wir unsere Kinder ins Ausland schicken? Wollen wir auswandern oder bleiben? Und wie sollen wir unser Geld investieren?»

Ungewisse Zukunft

Laut Yu-cheng Hsieh unterscheidet sich sein Buch von anderen, weil es eine Hilfestellung von Bürgerin zu Bürger biete – im Gegensatz zu den meisten anderen Büchern, die von Militärexperten und Analystinnen verfasst seien.

Wenn wir uns auf einen Krieg vorbereiten, wird es nicht passieren. Wenn wir uns nicht vorbereiten, wird es passieren.

Der Anstoss für seine Recherchen und das Buch war die Geburt seines Sohnes: «Damit sind in den letzten Jahren viele Fragen dringlicher geworden – zum Beispiel, ob wir ihm schon im Kindergartenalter Englisch beibringen sollen. Oder wann wir planen, ihn ins Ausland zu schicken. Sollen wir ihn zum Studieren in ein anderes Land schicken oder schon eher, um der Bedrohung durch die Kommunistische Partei Chinas zu entkommen?»

Vorbereitung soll Krieg vermeiden

Der Buchautor findet: Zivile sowie militärische Vorbereitungen seien essenziell – gerade um eine chinesische Invasion zu verhindern. «Es gibt eine Dynamik in dieser Frage. Wenn wir uns vorbereiten, wird es nicht passieren. Wenn wir uns nicht vorbereiten, wird es passieren», ist Yu-cheng Hsieh überzeugt.

Legende: Die Drohungen Chinas sind in einem Buchladen im Zentrum Taipehs ein grosses Thema. SRF / Samuel Emch

Je besser Taiwan vorbereitet ist, desto grösser ist die abschreckende Wirkung auf China, so die strategische Überlegung. So soll es bei den militärischen Übungen in der Taiwanstrasse bleiben und die Notfall-Kits sollen niemals zum Einsatz kommen.