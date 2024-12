Legende: Seit 2023 steht in Cressier die grösste Solaranlage auf freier Fläche. ZVG / STEMUTZ

In der Schweiz gibt es bislang wenig Erfahrungen, was grosse Solaranlagen auf freier Fläche kosten – also Anlagen, die nicht auf Gebäuden installiert sind.

In Cressier NE steht die schweizweit grösste Anlage mit einer Leistung von 7.8 MW. Die Kosten beliefen sich auf rund 7.5 Mio. Franken. Pro installiertem Megawatt ergibt das Investitionskosten von knapp einer Million Franken.

Allerdings liefert diese Anlage im Winterhalbjahr weniger Strom als vergleichbare Anlagen in den Bergen. Der Winterstromanteil in Cressier beträgt 27 Prozent.

Demgegenüber liegt der Anteil Winterstrom bei den Solaranlagen in den Alpen bei 40 bis 45 Prozent. Allerdings sind die Investitionskosten entsprechend höher: In Klosters kostet das installierte Megawatt rund 5.5 Mio. Franken, in Sedrun rund 4.4 Mio. Franken.