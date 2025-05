Laut Immobilienexperte Donato Scognamiglio stammen die Probleme bei der Finanzierung von Eigenheimen davon, dass die Nachfrage derzeit einfach sehr gross ist und es kein Bauland mehr in den Zentren gibt. «Der einzige Ort, an dem man es findet, ist nicht mehr in Zürich, Basel oder Genf, sondern ausserhalb der Zentren.»

Gerade in unsicheren Zeiten würden viele ins «Beton-Gold» investieren, so der Experte, gerade auch dann, wenn die Aktienkurse an den Börsen hoch und runter gehen würden. «Wenn das Angebot so knapp und die Nachfrage so hoch ist, dann müsste man einfach das Angebot erweitern. Das Problem ist einfach, dass wir das nicht wollen. Wir wollen das Konzept der Raumplanung nicht anfassen.» Dies mache sich direkt in höheren Preisen bemerkbar, so Scognamiglio.

«In den Zentren findet man keinen Boden mehr fürs Bauen, deshalb muss man immer weiter raus oder in die Höhe bauen. Dagegen gibt es in der Praxis immer wieder Einsprachen.» Derzeit könnten wir in den Zentren nicht ausweiten, wo wir es brauchen würden, weshalb wir den gesamten Siedlungsbrei weit in die Agglomeration rausdrücken würden, was zu den Nachteilen wie eben vollen Strassen, Zügen und Zersiedelung führe, so Scognamiglio weiter. Er schlägt als Lösung vor, dass es bessere Wege zur Finanzierung geben solle, billiger gebaut und Baulandreserven besser ausgenutzt werde.