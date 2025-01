Auch im Jahr 2024 haben es drei Schweizer Konzerne unter die 100 teuersten Firmen der Welt geschafft.

Roche, Nestlé und Novartis heissen die Schweizer Vertreter unter den wertvollsten Börsenunternehmen.

Die Dominanz der USA wird aber immer deutlicher.

Roche, Nestlé und Novartis waren bereits in den Vorjahren unter den «Top 100» der wertvollsten Börsenunternehmen. Sie rutschen aber laut der aktuellen Zusammenstellung des Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY zum Stichtag 31. Dezember weiter nach hinten ab. Insgesamt sind die 100 teuersten Unternehmen 44.9 Billionen US-Dollar wert und damit 25 Prozent mehr als im Vorjahr.

Roche belegt nach dem 43. Platz im Vorjahr nun noch Rang 46. Nestlé büsst noch deutlicher ein und rangiert nach Platz 27 im vergangenen Jahr auf Rang 51. Novartis erreicht Platz 66 (2023: Platz 53).

Legende: Nestlé rangiert nach Platz 27 im vergangenen Jahr nun nur noch auf Rang 51. Keystone/Jean-Christophe Bott

Unter die Top 500 Unternehmen schafften es insgesamt 15 Schweizer Konzerne, darunter ABB (Platz 165), UBS (Platz 169), Richemont (Platz 185) oder weiter hinten Holcim (Platz 351) und Swiss Re (Platz 463).

US-Dominanz wird grösser

Immer deutlicher wird allerdings die Dominanz der USA in diesem Ranking. Mittlerweile kommen 62 der 100 teuersten Unternehmen aus den USA – kein europäisches Unternehmen schaffte es in die Top Ten. Saudi Aramco ist der einzige Konzern in den Top Ten, der nicht aus den USA kommt.

Befeuert werde diese Rekordjagd an den Börsen vom KI-Boom, so EY. Dieser treibe die Bewertungen vieler Unternehmen aus dem Tech-Sektor in die Höhe. Das zeigt sich denn auch in der Marktkapitalisierung. Mit 20.16 Billionen US-Dollar stellt die Tech-Branche klar den Löwenanteil.

24 der 100 Top-Unternehmen kommen entsprechend aus diesem Sektor, 18 davon haben ihren Sitz in den USA. Unangefochten auf den Medaillenrängen liegt Apple, es folgen Nvidia und Microsoft. Dabei hat sich insbesondere Nvidia klar nach vorne gearbeitet: 2023 lag der Chip-Hersteller noch auf dem sechsten Platz, ein Jahr zuvor sogar nur auf dem 17. Rang.

Europa spielt bei Tech-Unternehmen nur Nebenrolle

Bei den Tech-Unternehmen spielt Europa nur eine Nebenrolle – immerhin erreichen der deutsche SAP-Konzern und der niederländische Chipausrüster ASML die Ränge 32 und 33. Das wertvollste europäische Unternehmen ist derzeit der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk auf Platz 14, dann folgt auf Rang 28 der französische Luxusgüterkonzern LVMH.

Neben SAP schaffen es zwei weitere deutsche Unternehmen in die Top 100: Siemens und die Deutsche Telekom gehören ebenfalls zu den wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt. Deutschland ist damit wie die Schweiz mit drei Unternehmen in den Top 100 vertreten.