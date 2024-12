Todesfälle, die Fussball-EM und die Wahlen in den USA. Das sind die Themen, die auf Wikipedia 2024 am meisten beachtet worden sind. Wie funktioniert eigentlich das grösste Online-Lexikon der Welt und wie wird es finanziert? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche Artikel werden auf Wikipedia am meisten gelesen? Die Nachrufe werden in Wikipedia am meisten gelesen, die Listen zu den verstorbenen Menschen. Wenn eine bekannte Person stirbt, dann will man wissen, was sie alles in ihrem Leben geleistet hat – das gilt sowohl im deutschsprachigen wie im englischsprachigen Raum.

Top Themen im englischsprachigen Raum Box aufklappen Box zuklappen Todesfälle 2024 Kamala Harris Wahlen in den USA Lyle und Erik Menendez (Brüder, die ihre Eltern umgebracht haben) Donald Trump

Welche Themen kommen nach den Todesfällen? Es sind meistens Themen mit einem aktuellen Bezug. In den USA waren in diesem Jahr die Wahlen dominant. In diesem Zusammenhang wurde der Artikel zu Kamala Harris am meisten aufgerufen. Die Menschen wollten sich über die Präsidentschaftskandidatin informieren. Im deutschsprachigen Raum wiederum ist die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland auf grosses Interesse gestossen – mit mehr als vier Millionen Abrufen des Artikels.

Top Themen im deutschsprachigen Raum Box aufklappen Box zuklappen Todesfälle bekannter Persönlichkeiten Fussball-Europameisterschaft in Deutschland Deutschland ChatGPT Franz Beckenbauer Taylor Swift Sahra Wagenknecht

Wikipedia gehört zu den bekanntesten Webseiten der Welt. Wie gross ist die Nutzung? Pro Monat gibt es weltweit mehr als 15 Milliarden Aufrufe von Artikeln auf Wikipedia. Das Online-Lexikon wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und hat sich seither etabliert. Die Artikel werden von einem Netz freiwilliger Autorinnen und Autoren verfasst und redigiert – allein im deutschsprachigen Raum sind es fast 17'000 Personen, welche Artikel schreiben, bearbeiten und kontrollieren. Wikipedia ist eine Non-Profit-Organisation, es ist eine Stiftung mit Hauptsitz in den USA – in den einzelnen Ländern sind es jeweils Vereine, welche für die nationale Organisation zuständig sind.

Vieles ist freiwillig – und dennoch. Wie finanziert sich Wikipedia? Die Organisation finanziert sich vor allem durch freiwillige Beiträge und Spenden. Das Budget liegt weltweit im laufenden Jahr bei 189 Millionen Dollar. Das Geld fliesst vor allem in die Technik. Um die Flut von Anfragen bewältigen zu können, braucht es die entsprechende Infrastruktur.

Wie ist Wikipedia in der Schweiz organisiert? In der Schweiz wird Wikipedia durch den Verein Wikimedia CH getragen. Hierzulande arbeiten 17 Personen für den Verein – mit einem Budget von rund drei Millionen Franken.

Braucht es Wikipedia im Zeitalter von ChatGPT überhaupt noch? Die künstliche Intelligenz ist für das Online-Lexikon eine grosse Herausforderung, denn mit Programmen wie ChatGPT entsteht eine Konkurrenz. Eine erste Auswirkung der künstlichen Intelligenz ist, dass die Zahl der Abrufe von Artikeln bei Wikipedia rückläufig ist. Gleichzeitig greifen auch die Programme der KI auf die Wissensquelle von Wikipedia zurück.