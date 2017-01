Andere kritisieren die Moorboden-Nutzung aus ökologischen Gründen: «Meiner Meinung nach sollte man in vielen Fällen die Produktion stark zurückfahren», sagt Jens Leifeld von der eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz. Die Torfböden verursachten Unmengen an Treibhausgasen. In den verbleibenden Torfböden stecke noch so viel CO2, wie die gesamte Volkswirtschaft in zwei Jahren emittiere.



Für Naturschützer müssten die Böden in einigen Gebieten wieder an Flora und Fauna zurückgegeben werden. Bei Henggart im Zürcher Unterland hat man dies getan. Marcel Liner von Pro Natura stellt fest: «Man sieht es hier: Innerhalb kurzer Zeit hat sich dieser Boden vernässt. Es hat sich eine Vegetation gebildet, die standortgerecht ist, die viele Tiere anzieht. Es wimmelt vor Insekten, Libellen. Es gibt Vögel, die hier ihre Nahrung holen kommen. Es gibt Amphibien, die hier laichen; den Bergmolch etwa.»