Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter erweitert sein Angebot an Ring- und Kompaktspinnsystemen. Dazu übernehme man drei Geschäfte des Konkurrenten Saurer, teilt das Winterthurer Unternehmen mit. Der Kaufpreis betrage 300 Millionen Euro ohne flüssige Mittel und Schulden. Insgesamt erwirtschafteten die drei Geschäfte laut Mitteilung im Jahr 2020 einen Umsatz von 142 Millionen Euro. Mit dieser Akquisition werde Rieter das Angebot an Ring- und Kompaktspinnsystemen durch den Erwerb der automatischen Spulmaschine von Schlafhorst vervollständigen, heisst es in der Mitteilung. Zusätzlich erhalte man zwei attraktive Komponentengeschäfte: Accotex (Elastomerkomponenten für Spinnereimaschinen) und Temco (Lagerlösungen für Filamentmaschinen). Die beiden Seiten, Rieter und Saurer, erwarten den Abschluss der Transaktion im Laufe des Monats August 2021.