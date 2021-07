Stellantis – der neue, grosse Autokonzern mit den Marken Fiat, Opel, Peugeot und Chrysler – hat jüngst bekanntgegeben, bis 2030 in Europa 70 Prozent Elektroautos und Hybrid-Fahrzeuge zu verkaufen. Für die USA hingegen hat sich der Konzern ein Ziel von nur 40 Prozent gesteckt. Audi wiederum will noch bis 2033 Verbrennungsmotoren produzieren. Erst dann ist Schluss – um gleichzeitig in einer Fussnote anzufügen: Das gelte nicht für China. Auf dem grössten Automarkt der Welt will Audi also auch im nächsten Jahrzehnt noch Verbrennungsmotoren verkaufen.