Legende: Audio Die WM liess auch in der Schweiz die Kassen klingeln abspielen. Laufzeit 1:22 Minuten.

Die WM liess auch in der Schweiz die Kassen klingeln

Vor allem die Trikots der Schweizer Nationalmannschaft trieben das Geschäft an. Der grösste Sport-Fachmarkt der Schweiz, Ochsner Sport, zu Beispiel verkaufte bisher 20 Prozent mehr Shirts als bei der WM vor vier Jahren. «Viele Public Viewings, grosses Fan-Commitment von verschiedenen Ländern und gute Anspielzeiten treiben das Geschäft an», schreibt Ochsner Sport auf Anfrage.

Legende: Das Shirt der Schweizer Nati verkaufte sich 2018 deutlich besser als noch vor vier Jahren. Keystone

Die Anspielzeiten der Fussballspiele; ein Steilpass für gute Verkäufe, sagen auch die grossen Detailhändler. Diese feuerten insbesondere auch das Grillgeschäft an.

Wären die Spiele früh morgens oder in der Nacht, dann wäre das Grillgeschäft niemals so gut gelaufen.

«Wären die Spiele früh morgens oder in der Nacht, dann wäre das Grillgeschäft niemals so gut gelaufen wie in den letzten zwei Wochen», meint Migros-Sprecher Patrick Stöpper, «da können wir wirklich zufrieden sein.» Grills, Hot-Dog-Maschinen und etwa Mixer verkauften sich sehr gut während des Turniers.

Legende: Die WM hat das Grillgeschäft angekurbelt. Keystone

Hoffnung auf dem 1. August

Mit dem Ausscheiden der Schweizer Nati, dürfte die Fussball-Konjunktur nun einbrechen. Vor allem Fan-Artikel wie Shirts, Caps und Fähnchen bleiben im Regal liegen. Gewisse aber nur vorübergehend, erwartet Coop-Sprecherin Andrea Bergmann: «Bald ist 1. August – und da kommen Artikel wie zum Beispiel Schweizer Fahnen schon wieder zum Einsatz.»

Legende: Zumindest Schweizer Fahnen werden auf den 1. August hin wieder gefragt sein. Keystone

Die Enttäuschung über das Ausscheiden der Schweizer Nati an der WM währt im Detailhandel also nur kurz.