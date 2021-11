Die Top 300 Reichsten in der Schweiz sind insgesamt 821.8 Milliarden Franken schwer. Das sind 115 Milliarden mehr als im Vorjahr.

Den ersten Platz belegen wie bereits in den Jahren zuvor die Ikea-Erben, die Gebrüder Kamprad.

Dies geht aus der jährlich veröffentlichten Rangliste des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» hervor.

Als die Rangliste vor Jahresfrist publiziert wurde, betitelten Medien den Vermögenszuwachs teils als «mager». Natürlich lag dies auch an der Corona-Pandemie. Diese ist nach wie vor nicht überstanden.

Doch die Wirtschaft, sprich die Unternehmen, haben gelernt, damit umzugehen, wie die Zahlen der diesjährigen Rangliste nahelegen. Denn die Vermögen vieler Superreichen schossen 2021 in die Höhe. Insgesamt wachsen sie um 16.3 Prozent.

Legende: Auf dem ersten Platz: Die Söhne des Ikea-Gründers Ingvar Kamprad (rechts). Das Vermögen von Jonas (55), Peter (57) und Mathias Kamprad (52) beläuft sich auf 55 bis 56 Milliarden Franken. Die öffentlichen Auftritte der Kamprad-Brüder sind rar – ebenso wie Fotos von ihnen. imago images

Unter den 300 Reichsten gibt es 145 Milliardäre. Angeführt wird die Liste nach wie vor von den Gebrüdern Kamprad – den Nachkommen des Ikea-Gründers Ingvar Kamprad. Sie besitzen zusammen 55 bis 56 Milliarden Franken und leiten seit dem Tod des Firmengründers im Januar 2018 den Möbelkonzern. Die Plätze zwei bis zehn der Top Ten sind wie folgt verteilt:

1 / 9 Legende: Platz 2: Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé – geschätztes Vermögen 34 bis 35 Milliarden Franken. Die Besitzer des Roche-Konzerns konnten erst neulich ihre Kontrolle ausbauen, da die Novartis ihre Roch-Anteile veräusserte. Im Bild sind Jörg Duschmalé (links) und André Hoffmann zu sehen. Keystone 2 / 9 Legende: Platz 3: Klaus-Michael Kühne – geschätztes Vermögen 29 bis 30 Milliarden Franken. Keine andere Person in der Rangliste verzeichnete einen derart grossen Vermögenszuwachs in diesem Jahr wie Kühne. Plus 17 Milliarden Franken. Keystone 3 / 9 Legende: Platz 4: Gérard Wertheimer – geschätztes Vermögen 29 bis 30 Milliarden Franken. Der Unternehmer kontrolliert unter anderem die Luxus-Marke Chanel. Reuters 4 / 9 Legende: Platz 5: Familie Safra – geschätztes Vermögen 22 bis 23 Milliarden Franken. Der im Dezember 2020 verstorbene Joseph Safra war einer der reichsten Banker weltweit. Auch die Mehrheit seiner Nachkommen ist bei Banken aktiv. Beispielsweise ist Jacob Safra, Sohn von Joseph, verantwortlich für das Schweizer Geschäft der Privatbank J. Safra Sarasin. imago images 5 / 9 Legende: Platz 6: Guennadi Timtschenko – geschätztes Vermögen 20 bis 21 Milliarden Franken. Die Höhe des Vermögens des gebürtigen Russen hängt eng mit dem Zustand der russischen Wirtschaft zusammen. Er ist unter anderem am Gasproduzenten Novatek beteiligt. imago images 6 / 9 Legende: Platz 7: Familie Blocher – geschätztes Vermögen 19 bis 20 Milliarden Franken. Magdalena Martullo-Blocher, Rahel Blocher und Miriam Baumann-Blocher kontrollieren rund 70 Prozent der Ems-Gruppe. Der Bruder Markus Blocher freut sich derzeit über starkes Wachstum seines Pharmazulieferers Dottikon. All dies machte erst Vater Christoph Blocher möglich. Keystone 7 / 9 Legende: Platz 8: Jorge Lemann – geschätztes Vermögen 17 bis 18 Milliarden Franken. Der brasilianisch-schweizerische Lemann ist Hauptaktionär und Verwaltungsratsmitglied beim weltweit grössten Brauerei-Gruppe Anheuser-Busch. Keystone 8 / 9 Legende: Platz 9: Familie Schindler, Bonnard – geschätztes Vermögen 16 bis 17 Milliarden Franken. Patron Alfred Schindler (hier im Bild) ist nach wie vor im Verwaltungsrat der Schindler-Gruppe tätig. Die Familie besitzt über 70 Prozent der Aktien-Stimmen. Keystone 9 / 9 Legende: Platz 10: Familie Bertarelli – geschätztes Vermögen 15 bis 16 Milliarden Franken. Reich ist die Familie wegen ihrer Investmentgesellschaft Waypoint Capital, die etwa in Biotechnologie, Digital und Immobilienprojekte investiert. Auch sportlich ist Bertarelli erfolgreich: Mit seiner «Alinghi» gewann er 2003 und 2007 den America's Cup. Keystone

Die zehn Reichsten bringen es auf stolze 261 Milliarden Franken Vermögen. Zudem: In diesem Jahr knackten elf neue Personen die 100-Millionen-Grenze, die in die Aufnahme der Rangliste berechtigt. Darunter auch Severin Schwan, der Konzernchef von Roche.

Der grosse Gewinner

Den grössten Zuwachs verzeichnet in diesem Jahr der Gross-Spediteur Klaus-Michael Kühne mit einem Plus von 17 Milliarden Franken. Zwei Sparten seiner Dachgesellschaft – die Kühne Holding – wuchsen besonders stark: Der Logistikkonzern Kühne und Nagel legte um 50 Prozent zu und die Reederei Hapag-Lloyd stieg sogar um 250 Prozent.

Einen derartigen Vermögens-Zuwachs haben wir noch nie erlebt.

Nicht zuletzt profitierte Kühne von den Lieferengpässen, die die Wirtschaft seit Monaten stark beschäftigen. Die Nachfrage ist gross, in den Häfen stauen sich die Container-Schiffe. So sind die durchschnittlichen Frachtkosten pro Container im dritten Quartal 2021 rund doppelt so hoch wie im vorjährigen Vergleichsquartal. Dies bestätigt auch der Chefredaktor von der Bilanz, Dirk Schütz: «Einen derartigen Vermögens-Zuwachs haben wir noch nie erlebt. Das Logistik- und Speditions-Geschäft läuft wie verrückt».

02:06 Video Hapag-Lloyd verzeichnet eine Verzehnfachung des Gewinns Aus Börse vom 12.11.2021. abspielen

Aber: Nicht alle haben dazugewonnen. So hat zum Beispiel Patrick Drahi einen Vermögens-Rückgang von einer Milliarde Franken zu beklagen. Der israelisch-französische Internet-Unternehmer lebt seit 1999 in der Schweiz. Insgesamt gibt es aber deutlich weniger Verlierer als Gewinner, was auch die absoluten Zahlen unterstreichen.

Die reichste Frau der Schweiz

Mit einem Vermögen von 14 bis 15 Milliarden Franken ist Charlene de Carvalho-Heineken wie im Vorjahr die reichste Frau in der Schweiz. Die niederländisch- schweizerische Doppelbürgerin und Wahlbündnerin kontrolliert über die L'Arche Holding Heineken, den zweitgrössten Bierkonzern der Welt.

Anmerkung der Redaktion: Vorgabe, um in der Rangliste berücksichtigt zu werden, ist, dass man in der Schweiz wohnt, angemeldet ist und Steuern bezahlt. Der Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft ist nicht zwingend.