Worum geht es? Das Attentat vom Wochenende dürfte dem Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in die Hände spielen. Entsprechend reagieren die Finanzmärkte in Richtung «Trump Trade» – also mit Marktbewegungen, die auf der Erwartung basieren, dass die Rückkehr Trumps ins Weisse Haus Steuersenkungen, höhere Zölle und lockerere Vorschriften mit sich bringt.

Wer profitiert? Zu den gegenwärtigen Gewinnern an den Märkten gehört die Kryptowährung Bitcoin. Vor den Schüssen auf Trump kostete ein Bitcoin noch deutlich weniger als 60'000 US-Dollar. Am Montag nach dem Angriff legte der Kurs der Digitalwährung deutlich zu. Experten begründen den Kursanstieg damit, dass der Ex-Präsident positiv zu Digitalwährungen eingestellt ist. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Ripple legten am Montag zweistellig zu. Durch die gestiegene politische Unsicherheit dürfte auch die Nachfrage nach sicheren Anlagewerten wie Gold steigen.

Was machen die Aktienmärkte in den USA? Der Dow-Jones-Index legte in der ersten Handelsstunde um knapp ein halbes Prozent zu. Auch der marktbreite S&P 500 knüpfte mit einem Plus von 0.37 Prozent an die jüngsten Gewinne an. Ebenfalls leicht im Plus war der Index der Technologiebörse Nasdaq. Im Fokus bei den Einzelwerten standen vor allem die Titel der mit Trump verbundenen Unternehmen. Die Papiere seiner Medienfirma TMTG, zu dem auch die Plattform Truth Social gehört, stiegen vorbörslich um mehr als 40 Prozent. Die Aktie des Softwareentwicklers Phunware, der 2020 bei Trumps Wahlkampagne beauftragt wurde, eine Handy-App zu entwickeln, schoss um rund 30 Prozent in die Höhe.

Wie reagieren die internationalen Märkte? Die Anleger zeigten sich angesichts der gestiegenen Wahlchancen Trumps besorgt über mögliche Auswirkungen auf die künftige US-Wirtschaftspolitik. Überhaupt dürfte der US-Wahlkampf in den kommenden Wochen immer wieder für volatile Märkte sorgen, heisst es von Händlern. An den Anleihemärkten stiegen die Renditen für Staatsanleihen, was Experten mit der Erwartung einer möglicherweise inflationären und schuldenintensiven Wirtschaftspolitik unter einer Trump-Präsidentschaft erklären.

Legende: Höhere Risiken, höhere Schulden, höhere Inflation: So fasst die «NZZ» die möglichen Folgen eines Wahlsiegs von Donald Trump zusammen (Bild: Souvenir-Münze). imago images/YAY Images

Was machen die Devisenmärkte? Sollte Trump ins Weisse Haus zurückkehren, könnte das höhere Zölle nach sich ziehen und damit den Dollar stärken. Am Montag nach dem Attentat zeigten sich die Investoren am Devisenmarkt zunächst verunsichert. Der Dollar-Index baute nach anfänglichen Gewinnen wieder leicht ab.

Was tut sich an der Schweizer Börse? Am Schweizer Markt schlugen die Ereignisse vom Wochenende keine grossen Wellen. Der SMI startete leicht im Minus in die neue Woche. Generell gilt ein Übergang von einem demokratischen zu einem republikanischen Präsidenten als positiver für Aktien als eine zweite Amtsperiode eines Demokraten. Sollte Trump also gewinnen, bekäme die laufende Aktien-Rally noch mehr Aufwind. Gegenwärtig orientiert sich die Notierung am Schweizer Markt aber an der laufenden Berichtsaison.