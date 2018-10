SRF News: Die UBS hat ihre Bilanzsumme seit 2008 um mehr als die Hälfte gesenkt. Sie ist aber noch immer grösser als die jährliche Wirtschaftsleistung (BIP) der Schweiz. Volkswirtschaftlich ist dies ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

UBS: Der richtige Vergleich wäre die UBS Switzerland AG. Wir haben die gesamte Struktur so verändert, dass Einheiten lokal kapitalisiert und unabhängig abwickelbar sind. Die Bilanz der UBS in der Schweiz ist rund 300 Milliarden Schweizer Franken – also weniger als halb so gross wie das BIP der Schweiz. Und wir sind mit unserem Geschäft in der Schweiz so konservativ, dass wir am Hypothekarmarkt Anteile an gewisse Inlandbanken verloren haben. Diese Inlandbanken haben meist eine explizite Staatsgarantie und zahlen nahezu keine Steuern. Die UBS hat übrigens in der Schweiz seit der Krise über 4 Milliarden Steuern bezahlt.

Die UBS hat seit 2008 das harte Aktienkapital um mehr als das Doppelte auf 3,8 Prozent erhöht. Trotz Steigerung – der wichtigste Kapital-Puffer bleibt sehr tief.

Neben dem genannten harten Eigenkapital im Umfang von 33,8 Milliarden Schweizer Franken haben wir zusätzlich noch Anleihen in der Höhe von 47,6 Milliarden Schweizer Franken emittiert, die in einer Krise ebenfalls als Eigenkapital zur Verfügung stehen. Damit haben wir heute mehr als genug Kapital, um Verluste zu decken. Das sind rund 9 Prozent im Verhältnis zur Bilanz. Wir erfüllen damit die strengsten Kapitalanforderungen weltweit bereits heute.