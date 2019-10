Christoph Vilanek ist CEO von Freenet, dem Grossaktionär von Sunrise und Gegner der Übernahme. Er fühlt sich nun aber nicht als Sieger. Das sei nicht angebracht, sagt er gegenüber SRF. «Ich bin sicherlich erfreut, dass unsere Position – nämlich dass die Transaktion zu teuer ist, bestehende Aktionäre diskriminiert und Eigentum der bestehenden Aktionäre vernichtet – offensichtlich eine deutliche Mehrheit der Sunrise-Eigentümer überzeugt hat.» Insofern freue er sich zwar, dass sich diese Position durchgesetzt habe. «Aber ich bin gleichzeitig unglücklich, dass so viel Geld in einen Plan gesteckt wurde, der jetzt gescheitert ist.» Man hätte das von vornherein nicht gegen den Willen des Grossaktionärs machen sollen, so Vilanek.

Angesprochen darauf, ob er jetzt auch Veränderungen im Verwaltungsrat von Sunrise erwarte, sagt er: «Mir geht es nicht darum, dass man personelle Konsequenzen ziehen muss. Ich glaube, dass jeder jetzt akzeptieren sollte, was der Eigentümer wollte und mit voller Energie wieder an dem arbeitet, wofür Sunrise die letzten Jahre gestanden hat.» Sunrise-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer hatte in den vergangenen Wochen alles getan, um die Übernahme durchzubringen. Zwischen ihm und Kurer sei es deshalb auch emotional geworden, so Vilanek.

Er könne mit ihm aber durchaus weiterarbeiten, es gehe ihm nicht um persönliche Vorlieben. «Aber ich möchte hinzufügen, dass das Management immer wieder auch mit Konsequenzen im Management gedroht und versucht hat, Leute damit zu beeinflussen.» Deshalb gelte es, sich zu überlegen, ob Kurer noch der Richtige sei für die Umsetzung einer neuen Strategie, wenn die Strategie, die dieser über Monate entwickelt habe, nicht gewollt wurde.