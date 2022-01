Guido Berger, SRF-Digitalredaktor, schätzt den Deal ein: Möglich wurde diese mit Abstand grösste Übernahme in der Game-Industrie, weil Activision Blizzard seit gut einem Jahr mit einem Skandal um die Arbeitsbedingungen konfrontiert ist – die Vorwürfe gehen von Diskriminierung bis hin zu sexuellem Missbrauch. Das hat den Aktienkurs und damit den Kaufpreis des Unternehmens gedrückt.



Kurzfristig geht es Microsoft darum, mit mehr Games, die nur auf Windows-PCs oder der Xbox-Konsole spielbar oder die im «Game Pass»-Abonnement enthalten sind, mehr Gamerinnen und Gamer an sich zu binden.



Mittelfristig bringt sich Microsoft für das Metaverse in Stellung. Die ganze Tech-Branche, nicht nur Facebook/Meta, denken darüber nach, wie wir in Zukunft mit dem Internet interagieren. Sollten wir tatsächlich per VR-Brille virtuelle Welten begehen, dann ist die Game-Industrie gut positioniert – denn sie hat Erfahrung darin, aufregende Welten zu bauen. Mit den rund 10'000 Mitarbeitern von Activision Blizzard holt sich Microsoft mehr Kreativität an Bord.