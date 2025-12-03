Der Plan war schon seit Juli bekannt, nun übernimmt der chinesische Onlinehändler JD.com die Mehrheit an der Elektronikmarkt-Gruppe Mediamarkt/Saturn definitiv. Damit werden auch die Mediamarkt-Filialen in der Schweiz chinesisch. SRF-Wirtschaftsredaktorin Isabel Pfaff ordnet die Übernahme ein.

Isabel Pfaff Wirtschaftsredaktorin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Isabel Pfaff ist seit Juni 2024 SRF-Wirtschaftsredaktorin. Vorher arbeitete sie fünf Jahre als Schweiz-Korrespondentin für die «Süddeutsche Zeitung».

Warum wird Mediamarkt verkauft?

Zum einen hat JD.com den Aktionärinnen und Aktionären der Muttergesellschaft Ceconomy ein gutes Angebot gemacht und ihnen 4.60 Euro pro Aktie geboten – das ist mehr, als die Aktie zum Zeitpunkt der Offerte am Markt wert war. Die Übernahme ist zudem im Sinne der bisherigen Haupteigentümer und des Managements: Ceconomy erhofft sich mit dem Einstieg von JD.com vor allem Wachstum im Onlinehandel.

Legende: Mediamarkt wird an JD.com verkauft. Im Bild die Filiale im Brandbachcenter in Dietlikon im Jahr 2022. KEYSTONE/Christian Beutler

Warum kauft JD.com Mediamarkt?

JD.com will offenbar schon länger seine Präsenz in Europa stärken. Mit Mediamarkt/Saturn haben sie nun Zugriff auf ein Netz aus etwa 1000 Filialen in Europa und einen etablierten Onlineshop. Das hilft im Wettbewerb mit anderen grossen Onlinehändlern wie Alibaba oder Amazon.

Wie präsent ist Mediamarkt in der Schweiz?

Das Unternehmen ist schon seit 1994 in der Schweiz und betreibt im Moment 45 Filialen mit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Letztes Jahr stand Mediamarkt im Fokus, weil die Kette 20 Standorte von Melectronics übernommen hat, also der Elektronik-Kette der Migros, die es jetzt nicht mehr gibt.

Legende: Im letzten Jahr hat Mediamarkt die Melectronics-Filialen der Migros übernommen. KEYSTONE/Michael Buholzer

Was spüren die Kunden von der Übernahme?

Das ist bis jetzt noch nicht klar und wird sich zeigen. Die gesamte Übernahme hängt auch noch von ein paar regulatorischen Freigaben ab und dürfte erst Anfang 2026 wirklich unter Dach und Fach sein. Wahrscheinlich wird Mediamarkt dann aber im Onlinehandel deutlich präsenter sein. Für Schweizer Elektronik-Onlinehändler wie Digitec oder Brack dürfte die Konkurrenz also härter werden.