Doris Keller, Direktorin der Uefa Women's Euro 2025 sagte kürzlich, die EM 2025 sei defizitär und werde von der Uefa unterstützt. «Langfristig wird der Frauenfussball selbsttragend sein, aber so weit sind wir noch nicht.» Die Uefa will in den nächsten Jahren eine Milliarde investieren, um den Frauenfussball in Europa auf ein professionelles Niveau zu heben.

Die Public Viewings werden jedoch von den Austragungsstädten finanziert. Die Uefa übernahm dies nicht – im Gegensatz noch zur Männer-EM im Jahr 2008 .

An der Frauen-EM 2025 entschieden die Austragungsstädte, ob sie offizielle Fanzonen errichten wollten, schreibt die UEFA dazu. «Es besteht keine Verpflichtung.» Städte, die in den Fanzonen auch Public Viewings anböten, finanzierten diese deshalb selbst.

Auch die Events seien kein Gewinngeschäft, sagt Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin der Uefa Women's Euro Fazone Basel. Die Stadt Basel hat 13 Millionen Franken für Public Viewing Events aufgeworfen und erhofft sich hohe Umsätze der erwarteten 500'000 Besuchern.