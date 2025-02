Migros verkauft Hotelplan-Gruppe an Dertour

Die Migros verkauft die Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour.

Zudem geht die Hotelplan-Tochter Interhome an den Berliner Ferienwohnungs­spezialisten Hometogo.

Mit diesem Schritt geht Hotelplan an einen der beiden grossen Konkurrenten auf dem Schweizer Markt für Ferienreisen.

Über die Konditionen sei zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart worden, teilte der zur Rewe-Gruppe gehörende Reiseveranstalter Dertour mit. Von den drei grössten Ferienreiseanbietern Dertour Suisse, Tui und Hotelplan bleiben somit nur noch zwei grosse Reiseanbieter bestehen, womit Dertour mit der Übernahme von Hotelplan den Abstand zu Tui weiter vergrössert. Dertour ist in der Schweiz mit den Marken Kuoni und Helvetic Tours präsent.

Legende: Die Reisebüros der Hotelplan-Gruppe gehen an den deutschen Reiseveranstalter Dertour. KEYSTONE / Michael Buholzer

«Für Reisebürokunden, Gäste und Vertriebspartner der Hotelplan Group ändert sich damit also nichts. Ob Hotelplan oder Migros Ferien – sie können alle Marken der Hotelplan Group wie gewohnt buchen», betont Ingo Burmester, Vorstandsmitglied der Dertour Group. «Dies gilt auch für die deutsche Hotelplan-Tochter vtours, die unser Angebot ergänzen wird.»

Die Hotelplan Group mit Sitz in Glattbrugg ZH beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende und bietet Freizeit- und Geschäftsreisen an. Sie setzte 2024 1.78 Milliarden Franken um.

Interhome geht an Hometogo

Der Ferienwohnungsanbieter Interhome als Tochterunternehmen von Hotelplan wird von Hometogo übernommen. Der Kaufpreis liegt laut einer Mitteilung von Hometogo bei 150 Millionen Franken.

Das Unternehmen will Interhome in die eigene Gruppe integrieren. Damit sollen sich die Umsatzerlöse und die Profitabilität von Hometogo «deutlich» verbessern. Interhome ist laut den Angaben der zweitgrösste Anbieter für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern in Europa.