Ob in der Natur oder in der Wirtschaftswelt, meist gilt: Die Grossen fressen die Kleinen. In normalen Zeiten kommt es zwar durchaus vor, dass kleinere Firmen grössere übernehmen. Doch jetzt in der Krise sind die grossen im Vorteil.

Volle Kassen

Der Grund: Sie haben in den letzten Jahren gut verdient und konnten Geld auf die Seite legen. Die Kassen der KMU aber sind oft nicht so voll, wie die der grossen Konzerne. Marc Moeckli berät kleine und mittlere Firmen bei Nachfolge- und Übernahmelösungen. «Wer nicht verkaufen muss, der soll zuwarten bis nach der Krise.» Denn die Umsatz- und Gewinneinbrüche drücken die Transaktionspreise. Davon wollen die grossen Firmen profitieren.

Beispiel Sika: Der Bauchemiekonzern gehört zu den Grossen und wächst seit Jahren mit Übernahmen. Eine Strategie, die auch in der Krise gut funktioniert. Konzernchef Paul Schuler: «Die Situation ist günstig, weil einige Mitbewerber Mühe haben. Es kommt sicher die Gelegenheit, um unseren Markt auch mit Akquisitionen weiter ausbauen zu können.»

Gute Zeiten für Kaufwillige

Die Kleinen müssen also wachsam sein, wenn sie nicht von einer grossen Firma geschnappt werden wollen. «Es ist ein Käufermarkt zur Zeit, wer eine Firma kaufen will, der kann dies jetzt oft zu günstigen Preisen tun», sagt Unternehmensberater Marc Möckli.

Die Grossen sind zur Zeit also im Vorteil. Beispiel Calida: Der Schweizer Unterwäsche-Hersteller ist ebenfalls auf der Suche nach Schnäppchen. Firmenchef Reiner Pichler meint: «Covid hat die Unternehmen unterschiedlich getroffen und vielleicht gibt es da auch für uns Möglichkeiten, Zukäufe zu tätigen, wir prüfen das aktuell.»

Die Krise trifft nicht alle gleich

Ein weiteres Beispiel ist Lafarge Holcim – einer der ganz grossen im Zement-Geschäft: auch hier will der Chef nach Möglichkeit zulangen. CEO Jan Jenisch sagt: «Wir haben eine sehr solide Finanzbasis, wir haben uns extrem entschuldet und sind eines der solidesten Unternehmen im Bausektor. Und wir können sicherlich auch profitieren, wenn sich die eine oder andere Möglichkeit ergeben sollte.»

Ob klein oder gross, die Coronakrise trifft fast alle. Aber die Grossen haben meist mehr Möglichkeiten, auch in finanzieller Hinsicht und werden so oft gestärkt aus der Krise kommen.