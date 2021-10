Die Pandemie habe zahlreiche Entwicklungen, die schon am Laufen gewesen seien, beschleunigt, sagt Ian Goldin, Starökonom der Universität Oxford. So auch das Umdenken bei Unternehmen. So würden arbeitsintensive Tätigkeiten dank stark automatisierter Prozesse wieder vermehrt in Hochlohnländer geholt.



Darüber hinaus sieht Goldin weitere Abschottungstendenzen seit Ausbruch der Pandemie. Als am Anfang in westlichen Ländern Hygienemasken und Schutzanzüge fehlten, wurde der Ruf nach einer lokalen Produktion laut. Dieser Kampf um Produktionskapazitäten hat sich nun zu den Covid-Impfstoffen verschoben. Viele Länder bauen eigene Produktionskapazitäten auf.



Doch das betreffe nicht einmal ein Prozent des gesamten Welthandels. Zu wenig um gleich von Deglobalisierung zu sprechen. Goldin ist überzeugt: Die Globalisierung habe jüngst gar zugenommen. Er verweist auf die digitale Globalisierung.