Der Grossauftrag aus den USA dürfte Anleger ermuntern beim Stadler-Börsengang in das Bahnunternehmen zu investieren.

Peter Spuhler rollt mit guten Nachrichten in Richtung Börse

Die Thurgauer Zugsherstellerin Stadler Rail hat ihre Weichen offenbar richtig gestellt: Rund 50 Millionen Franken hat das Unternehmen investiert in das neue Werk in der Nähe von Salt Lake City in den USA.

Dort werden nun schon bald die neuen Metro-Züge montiert für den Einsatz am weltgrössten Flughafen, dem Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.

Soeben hat Stadler den Zuschlag für diesen Riesenauftrag von 600 Millionen Dollar bekommen. Er umfasst 127 Metro-Züge. Zusätzlich bestehen zwei Optionen für je weitere 25 Züge. Dabei handelt es sich um die grösste Bestellung von Fahrzeug-Einheiten in der Unternehmensgeschichte.

Zuschlag an Bedingung geknüpft

Die Investition in den USA war für Stadler kein einfacher Entscheid: Zwar ist Stadler bereits seit 2002 in den USA aktiv. 2015 erhielt das Unternehmen den ersten Auftrag des Staates. Die Fort Worth Transportation Authority gab acht Flirt-Züge in Auftrag.

Doch weil dafür amerikanische Bundesgelder flossen, musste Stadler gemäss US-Vorschriften auch einen Produktions-Standort in den USA suchen. Zuerst mietete sich Stadler in einem Servicewerk ein, entschloss sich dann aber 2017 zum Bau eines eigenen Werks. Dieses dürfte dank des Grossauftrags also bald ausgelastet sein. Etwa 350 Mitarbeitende werden vor Ort sein.

Stadler kann Spezialwünsche berücksichtigen

Für Stadler ist dies der erste grosse Metro-Auftrag in den USA. Metro-Bahnen von Stadler sind bisher in Barcelona, Berlin, Glasgow, Liverpool und Minsk unterwegs. Die Metro-Projekte sind aber dennoch unterschiedlich, denn Stadler passt die Züge individuell auf Kundenwünschen an.

Dass Stadler individuelle Anforderungen stark berücksichtigen kann, gehört zu seinen Stärken. Dies dürfte auch beim neuesten Auftrag eine Rolle gespielt haben.

Stadler hat sich mit dem Bau des Werks verpflichtet, 60 Prozent der Wertschöpfung in den USA zu erbringen. Mit diesem Auftrag erfüllt das Unternehmen die Anforderung. Stadler darf also aufatmen.

Zudem ist der Grossauftrag vor dem Börsengang des Unternehmens ein wichtiges Signal: Künftige Investoren dürften dies als weiteren Vertrauensbeweis in einer Erfolgsgeschichte werten, die vor rund 30 Jahren begonnen hat.