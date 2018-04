Im Streit um die neuen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte hat die EU die WTO eingeschaltet.

Die EU beschwert sich bei der Welthandelsorganisation offiziell und verlangt ein Schlichtungsverfahren.

Gleichzeitig hält sich Brüssel mit dem Schritt die Möglichkeit von Ausgleichsmassnahmen offen.

Washington begründet die Einführung von Zöllen auf Stahl mit der nationalen Sicherheit. Ist diese tatsächlich gefährdet, akzeptiert auch die Welthandelsorganisation WTO diese Begründung.

Im vorliegenden Fall aber ficht die EU diese Rechtfertigung an. Es gehe den USA einzig um den Schutz von US-Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz und das sei nach den Regeln des Welthandels nicht zulässig, heisst es in Brüssel.

Legende: Die US-Stahlzölle könnten Europas Stahlindustrie empfindlich treffen. Keystone

EU verlangt Schlichtungsverfahren

In einem Dokument, dass die WTO am Montagabend veröffentlicht hat, verlangt die EU deshalb offiziell ein Schlichtungsverfahren. China ist bereits Anfang Monat in der gleichen Sache an die WTO gelangt. Konsultationen der Streitparteien sollen so rasch wie möglich beginnen.

Die EU gelangt an die Welthandelsorganisation, obwohl ihre Mitglieder bisher von den neuen US-Zöllen ausgenommen sind. Diese Regelung ist aber befristet und läuft am 1. Mai aus.

EU droht ihrerseits mit Zöllen auf US-Produkten

Für den Fall, dass die USA nicht zu einer dauerhafen Ausnahmeregelung Hand bieten, behält sich die EU vor, Vergeltungsmassnahmen zu ergreifen. Die Rede ist von zusätzlichen Zöllen auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans.