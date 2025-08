US-Präsident Donald Trump liess die Schweiz lange warten: Jetzt ist klar, wie hoch die Zölle für die Schweiz ausfallen.

Laut einem Dokument des Weissen Hauses wollen die USA Zölle von 39 Prozent auf Einfuhren aus der Schweiz erheben.

Die neuen Zölle treten laut einem US-Regierungsbeamten erst am 7. August in Kraft und nicht bereits am 1. August.

Anfang Juli hatte Trump mehr als ein Dutzend Briefe an mehrere Länder mit Zollmassnahmen veröffentlicht. Die Schweiz hat seither auf ihren Brief gewartet. Je länger, desto banger, denn die USA passen die Zölle für Einfuhren ab August an.

Der Bundesrat hoffte bis zuletzt auf eine Verhandlungslösung mit den USA. Laut Berichten im Tagesanzeiger und in der NZZ hat die Landesregierung anfangs Juli bereits einer Grundsatzvereinbarung im Zollstreit zwischen der Schweiz und den USA zugestimmt. Es fehlte aber noch die Zustimmung von oberster Stelle in Washington.

Passiert war bislang nichts. Die Schweiz sei weiterhin im Kontakt mit den Verantwortlichen in den USA, teilte Parmelins Departement am Mittwoch, 23. Juli, mit. «Der Bundesrat wird aktiv kommunizieren, sobald dies der Fall ist oder es andere für die Öffentlichkeit relevante Entwicklungen gibt.»

Die EU hatte ihren Brief am 12. Juli erhalten. Darin kündigte Trump Zölle von 30 Prozent für Waren aus der EU an. Inzwischen haben die USA und die Europäische Union eine gemeinsame Lösung gefunden. Die EU akzeptiert einen Zoll von 15 Prozent auf die meisten Exporte in die USA.

Trump will US-Produktionen fördern

Trump hatte Anfang April einen Zollkonflikt mit Handelspartnern in aller Welt entfacht. Er kündigte hohe Importaufschläge für zahlreiche Länder an – der Schweiz drohte er 31 Prozent an –, senkte diese dann aber auf 10 Prozent, um Verhandlungen zu führen.

Legende: Anfang Juli hatte Trump über ein Dutzend Briefe an mehrere Länder hinsichtlich Zollmassnahmen geschickt. REUTERS/Kevin Lamarque

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse kritisierte die Zölle zuletzt. Diese würden sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirken und seien für alle Beteiligten gleichermassen schädlich. «Auch wenn die Schweiz derzeit nicht direkt von den länderspezifischen US-Zöllen betroffen ist, belastet die damit verbundene Unsicherheit die Schweizer Exportwirtschaft zusätzlich», sagte ein Sprecher.

Höhere Zölle auf Schweizer Produkte hält Economiesuisse für «nicht gerechtfertigt». Schweizer Firmen seien für rund 500'000 Arbeitsplätze in den USA verantwortlich. Ausserdem sei die Schweiz die grösste ausländische Direktinvestorin in Forschung und Entwicklung in den USA.

Der US-Präsident will mit seiner Zollpolitik das Handelsdefizit der USA verringern. Es soll vermehrt in den USA produziert werden. Zudem will er sich Vorteile in anderen Politikfeldern erschliessen.