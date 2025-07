Ralph Ossa ist Inhaber einer UBS-Stiftungsprofessur für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich. Bevor er nach Zürich kam, unterrichtete er an der University of Chicago Booth School of Business. Doktoriert hat Ralph Ossa in Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics. Unter anderem hat er die Auswirkungen von Handelskriegen und Handelsgesprächen untersucht. Von Januar 2023 bis Juni 2025 war Ralph Ossa Chefökonom der Welthandelsorganisation WTO.