Der Times Square in New York ist zurzeit gut gefüllt mit Touristinnen und Touristen aus aller Welt. Auch aus der Schweiz. Ob ein Städtetrip zum Big Apple oder Rundreisen mit Ziel Florida, Grand Canyon oder Death Valley, die amerikanischen Sehenswürdigkeiten sind bei Schweizer Reisenden derzeit hoch im Kurs. Im Juni ist die Anzahl Schweizer Touristen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35.6 Prozent gestiegen.

Reisen trotz hoher Preise

Solche Reisen werden oft früh gebucht, bereits im Vorjahr der geplanten Reise. In diesem Jahr mussten die Frühbucher aber besonders tief in die Tasche greifen, erklärt Markus Kohli, Geschäftsführer von Knecht Reisen. «Die USA hatte eine hohe Inflation zu verzeichnen. Die Preise sind stark gestiegen, vor allem auch, weil Amerikaner im Land gereist sind, da sie nicht ins Ausland reisen konnten. Das hatte die Preise angehoben.»

Legende: Auch Schweizerinnen und Schweizer wollen wieder vermehrt auf dem Times Square in New York flanieren. Imago/Leco Viana

Doch laut Markus Kohli schrecken auch die hohen Preise die Reiselustigen nicht ab. Der Nachholbedarf für Auslandsreisen sei nach den Coronaeinschränkungen immer noch gross.

Dollar deutlich schwächer

Seit Anfang Jahr hat sich der Dollar gegenüber dem Franken stark abgeschwächt, zurzeit liegt er noch bei 86 Rappen. Erfreulich für Reisende wie Irma Baumann. «Die Übernachtungen sind sicher sehr teuer hier in New York, gerade in Manhattan, und wir sind ja fünf Personen. Also ja, das merkt man schon. Der Kurs kommt uns dort sicher entgegen.»

Auch Stefan Gasser wurde vom schwachen Dollar positiv überrascht: «Ich habe den Kurs von eins zu eins im Kopf gehabt und bin jetzt überrascht von diesen Preisen, die man hier so hat. Und wenn man dann noch 14 Prozent abziehen kann, ist das schon noch cool.»

Doch nicht nur die schwächere Währung macht die USA wieder attraktiver als Zielland. Im Mai dieses Jahres hat die USA als eines der letzten Länder die Impfpflicht für Einreisende aufgehoben. Zusammen mit dem schwachen Dollar hat dies noch viele Kurzentschlossene von Ferien in den USA überzeugt. Dies bestätigt auch Markus Kohli: «Wir merken vor allem jetzt, dass wir kurzfristig noch Buchungen kriegen für die Sommerferien oder für den Herbst. Insbesondere auch von Familien. Die waren bisher etwas zurückhaltend, wegen des hohen Preisniveaus.»

Teurere Reisen sind beliebt

Auch ohne den guten Wechselkurs sind viele USA-Reisende aus der Schweiz in diesem Jahr bereit, mehr Geld auszugeben, erklärt Markus Kohli. «Wir sehen ganz klar, dass unsere Kunden mehr ausgeben für ihre Reisen, deutlich mehr im zweistelligen Bereich. Das hat damit zu tun, dass sie zum Teil gespart haben auf die Reisen und sich jetzt etwas gönnen möchten. Das sehen wir insbesondere bei den Flugklassen. Es wird eher Business Class oder sogar First Class gebucht und es werden längere Reisen gebucht, und höherwertige Hotels.»

Die Reiselust der Schweiz ist zurückgekehrt und die Faszination gegenüber dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten ungebrochen. Daher werden wohl noch viele Flieger in Richtung USA abheben.