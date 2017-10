Grossverteiler setzen vermehrt auf vegane Produkte: Ihre Umsätze mit Milchersatzprodukten steigen.

Vegan wächst zweistellig 6:47 min, aus ECO vom 2.10.2017

Das Wichtigste in Kürze:

Der Markt mit Milchersatzprodukten ist seit 2015 von 17 auf 27 Millionen Franken gewachsen.

Der Jahresumsatz für Fleischersatzprodukte beträgt 64 Millionen Franken.

Über 30 Prozent der Bevölkerung sind Veganer, Vegetarier oder Flexitarier.

«Keine grössere Firma kann es sich heute erlauben, nicht auf den veganen Wachstumsmarkt aufzuspringen», sagt Renato Pichler, Geschäftsführer von Swissveg, der Interessensvertretung der Veganer und Vegetarier in der Schweiz. Swissveg sei über das V-Label in Kontakt mit über 200 Lebensmittel-Herstellern. «Überall wird stark entwickelt: Auch Firmen, bei denen man es nicht erwarten würde – Milch- oder Fleischverarbeiter – setzen heute auf vegane Produkte.»

Das Möbelhaus Ikea etwa führt seit September in seinen Restaurants vegane Gerichte. Migros-Tochter Bischofszell Nahrungsmittel produziert seit zwei Jahren vegetarische Burger für die Gastronomie – dieses Jahr werden bereits 70 Tonnen abgesetzt.

Detailhändler erweitern veganes Sortiment

Coop hat eine neue Marke kreiert: Der Karma-Shop im Bahnhof Zug ist seit Ende Mai geöffnet. Im Sortiment: Ausschliesslich vegetarische und vegane Produkte. Insgesamt verdoppelte Coop das vegane Angebot in den letzten zwei Jahren auf 370 Artikel. Die Migros führt rund 440 vegane Produkte. Bis Ende Jahr will sie das Sortiment gegenüber dem letzten Jahr um 30 Prozent erweitern. Das Wachstum liegt seit 2013 im zweistelligen Prozentbereich.

Der Verkauf von Milchersatzprodukten ist seit 2015 von 17 auf 27 Millionen Franken gestiegen, ein Wachstum von 58.5 Prozent. Damit steht die Schweiz zusammen mit Frankreich an der Spitze beim Konsum von Reis-, Hafer- und Sojamilch.

Drei Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ernähren sich vegan, 11 Prozent vegetarisch. Bei den 15-34-Jährigen bezeichnen sich sogar sechs Prozent als vegan. 17 Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich als Flexitarier – das heisst, sie essen selten Fleisch. Die Zahlen stammen aus einer Umfrage, die Demoscope im Frühling im Auftrag von Swissveg, dem Interessenverband der Veganer und Vegetarier, durchführte.

Milchersatzprodukte Schweiz

2015

2016

2017 Wachstum in Prozent

Umsatz vegane Milchersatzprodukte

CHF in Mio.

17.1

23.2

27.1 59 Reismilch

9.2

10.7

11.5 25

Sojamilch

7.1

8.5

8.6 21

Mandelmilch

0.4

2.9

4.9

1125

Hafermilch

0.3

0.9

2.0

567

Andere

0.1

0.2

0.2

100



Auch der Markt für Fleischersatzprodukte wächst: Aktuell beträgt der Jahresumsatz über 64 Millionen Franken. Darauf setzen Betriebe wie die Migros-Tochter Bischofszell Nahrungsmittel. Das Thurgauer Unternehmen mit rund 675 Millionen Franken Umsatz hat vor zwei Jahren angefangen, Fleischalternativen zu produzieren. Zur sogenannten Vegi-Planet-Linie für die Gastronomie gehören sechs vegetarische Burger. Dieses Jahr werden bereits 70 Tonnen produziert. Der Brokkoli-Käse-Burger ist der beliebteste. Von der Entwicklung bis zur Produktion dauert es höchstens sechs Monate.

Veganes Jungunternehmen

Was für andere reines Geschäft bedeutet, ist für Freddy Hunziker und die Mitarbeiter seiner Firma New Roots eine Lebenshaltung: Die Produzenten von veganem Käse aus Cashew-Nüssen sind selber überzeugte Veganer.

Nach einem Unfall begann der gelernte Polymechaniker an Käsealternativen zu tüfteln. Mit nur 21 Jahren startete er vor drei Jahren mit der Produktion. Heute macht New Roots schon mehr als eine halbe Million Franken Umsatz, beliefert Bio-Läden in der ganzen Schweiz und steht kurz vor der Expansion ins Ausland.